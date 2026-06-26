Ђоковић побиједио три дана пред Вимблдон!

Извор:
АТВ
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Српски тенисер Новак Ђоковић побиједио је Томија Пола у егзибиционом мечу пред Вимблдон.
Ђоковић је пету годину заредом наступио на Ђорђо Армани Класику у Хурлингему, који се игра у недјељи пред Вимблдон.
Требало је првобитно да заигра у сриједу против Хачанова, али је тај меч отказао, па се два дана касније појавио на теренима престижног лондонског клуба против Пола.
А резултат – 6:3, 6:7, 7:5.
Први сет је Ђоковић добио уз један брејк, али није било лако, јер је и Американац пријетио на сервису и имао неколико брејк лопти, више него што је дошло на другој страни.
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И други сет је Пол почео добро, пријетио Новаку на ритерну, али се седмоструки шампион Вимблдона није дао, па се отишло у тај-брејк.
Ту је Ђоковић могао да заврши посао, јер је имао меч лопту на 6:5, али је лоше ритернирао. То је Пол искористио, дошао до сет лопте, а ту је Новак послао лоптицу тик поред линије, за 1-1.
Трећи сет се играо као само обичан тај-брејк до седам. Ђоковић је добро сервирао, дошао до 6:3 и три нове меч лопте. Двије је на сервису спасао Томи, али је услиједио сервис винер из рекета највећег свих времена за крај.
Обојицу сада чека прво коло Вимблдона у понедјељак, јер су у истој страни жреба. Ђоковић игра против Вуа, а Пол против Мулеа.
(б92)
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