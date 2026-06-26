Logo

Ђоковић побиједио три дана пред Вимблдон!

Извор:

АТВ

26.06.2026 17:48

Коментари:

0
Novak Đoković teniser ples Bangaranga
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Српски тенисер Новак Ђоковић побиједио је Томија Пола у егзибиционом мечу пред Вимблдон.

Ђоковић је пету годину заредом наступио на Ђорђо Армани Класику у Хурлингему, који се игра у недјељи пред Вимблдон.

Требало је првобитно да заигра у сриједу против Хачанова, али је тај меч отказао, па се два дана касније појавио на теренима престижног лондонског клуба против Пола.

А резултат – 6:3, 6:7, 7:5.

Први сет је Ђоковић добио уз један брејк, али није било лако, јер је и Американац пријетио на сервису и имао неколико брејк лопти, више него што је дошло на другој страни.

Ђоковић Сабаленка

Тенис

"Матор си, па не можеш три пута одједном?": Урнебесан разговор Сабаленке и Ђоковића

И други сет је Пол почео добро, пријетио Новаку на ритерну, али се седмоструки шампион Вимблдона није дао, па се отишло у тај-брејк.

Ту је Ђоковић могао да заврши посао, јер је имао меч лопту на 6:5, али је лоше ритернирао. То је Пол искористио, дошао до сет лопте, а ту је Новак послао лоптицу тик поред линије, за 1-1.

Трећи сет се играо као само обичан тај-брејк до седам. Ђоковић је добро сервирао, дошао до 6:3 и три нове меч лопте. Двије је на сервису спасао Томи, али је услиједио сервис винер из рекета највећег свих времена за крај.

Обојицу сада чека прво коло Вимблдона у понедјељак, јер су у истој страни жреба. Ђоковић игра против Вуа, а Пол против Мулеа.

(б92)

Подијели:

Таг :

Новак Ђоковић

Коментари (0)

Више из рубрике

"Матор си, па не можеш три пута одједном?": Урнебесан разговор Сабаленке и Ђоковића

Тенис

"Матор си, па не можеш три пута одједном?": Урнебесан разговор Сабаленке и Ђоковића

3 ч

0
Стигла вијест која смирује Ђоковићеве навијаче

Тенис

Стигла вијест која смирује Ђоковићеве навијаче

9 ч

3
Легендарна тенисерка опет има рак

Тенис

Легендарна тенисерка опет има рак

23 ч

0
Крај за Лајовића: Ништа од Вимблдона

Тенис

Крај за Лајовића: Ништа од Вимблдона

1 д

0

  • Најновије

20

32

Број жртава земљотреса у Венецуели порастао на 920

20

28

Да ли је мир на видику? Потписан тројни оквирни споразум

20

25

Топлотни талас хара Европом: Њемачки асфалт деформисан, у Француској преминула беба у ауту

20

15

Снимак који пара срце: Жена се породила испод рушевина у Венецуели

20

15

Цијене нафте наставиле пад након обнове саобраћаја кроз Хормушки мореуз

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима