"Матор си, па не можеш три пута одједном?": Урнебесан разговор Сабаленке и Ђоковића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић и најбоља тенисерка данашњице Арина Сабаленка поново су правили спектакл на Вимблдону, а овог пута су и камере забиљежиле њихов разговор који привлачи много пажње.
Срели су се и прије неколико дана када су се срдачно поздравили, а сада су отишли корак даље - преговарали су о креирању садржаја за друштвене мреже.
Сабаленка је жељела да Ђоковић буде "гост" на њеном ТикТок профилу, односно да заједно направе снимке које ће она подијелити са пратиоцима, али... Новак није најбоље разумио шта је Арина жељела, предложио је другачију динамику по којој се снимати, а затим су се и "посвађали". Преговори су пропали, па се за сада чини да ћемо остати ускраћени за овај материјал.
Углавном Арина Сабаленка је жељела да направе три снимка, док је Новак Ђоковић планирао да снимају по један снимак дневно. Због тога га је Арина Сабаленка "пецнула" да је матор, а убрзо након тога пропао је договор двоје славних спортиста. Овако је то изгледало:
Сабаленка: Снимићемо три ТикТока.
Ђоковић: Три?
Сабаленка: Да.
Ђоковић: Значи, као, од нула до три...
Сабаленка: Пристао си.
Ђоковић: Не идемо један по један?
Сабаленка: Не, пристао си, пристао на три.
Ђоковић: Пристао сам на три, али не три одједном, као... Један... Нећеш добити три одједном. Слушај. Знамо да си краљица. Знамо да добијаш оно што желиш, али мораш да будеш стрпљива. Један по један. Један ТикТок дневно. Не три одједном.
Сабаленка: Шта, хоћеш да ми кажеш да си матор? Не можеш три одједном?
Ђоковић: Жао ми је, преговори су завршени. Добићеш један, па ћу причати са Максом.
Сабаленка: Знаш шта? Договор отпада.
Ђоковић: Ово је словенски начин преговора.
Након овог разговора свако је отишао својим путем. Чини се да је Арина Сабаленка завршила са тренингом и да је кренула ка свлачионицама, док су Новака Ђоковића тек чекале обавезе на лондонској трави - тренинзи и припреме за турнир на којем ће имати веома тежак посао јер му жријеб није био наклоњен.
Погледајте разговор тенисерке и тенисера:
😅 Pregovori na Vimbldonu! pic.twitter.com/lboNCPCqnh— Arena Sport TV (@arenasport_tv) June 26, 2026
Подсјећамо, Новак би већ у другом колу могао да игра против свог пријатеља Стефаноса Циципаса, а у наредним рундама посао је све тежи за њега. Евентуални ривал у четвртфиналу био би му Феликс Оже-Аљасим, док би у полуфиналу могли да видимо нови дуел против Јаника Синера. Са друге стране, Арина Сабаленка турнир почиње против талентоване српске тенисерке Теодоре Костовић.
(Мондо)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
25
17
25
17
10
17
09
17
02
Тренутно на програму