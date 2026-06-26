Хрватска може и да испадне на Мундијалу

Аутор:АТВ редакција
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Све горе вијести долазе за Хрватску са Свјетског првенства. Тим Златка Далића је у све горој ситуацији и у опасности је да већ у групној фази заврши такмичење на Мундијалу.
Послије завршетка такмичења у шест група, све је више трећепласираних екипа са четири освојена бода и Хрватска у случају пораза у посљедњем колу тешко да може даље. Чак и да ремизирају "ватрени" у мечу са Ганом у суботу од 23 часа, биће у великом проблему.
Дакле, Хрватска је тренутно трећа у својој групи са три освојена бода у побједи над Панамом 1:0. Изгубили су 4:2 од Енглеске и сада их у суботу од 23 часа чека меч са Ганом. Ако ту побиједе, биће други и иду даље, ако одиграју неријешено или изгубе, чека их треће мјесто и стрепња.
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Босна и Херцеговина је савладала Катар и прошла даље и заказала меч са САД. А синоћ су се двије утакмице завршиле лоше по шансе Хрватске да прође даље као трећепласирана.
Прво је Еквадор на изненађење свих савладао Њемачку 2:1 (1:1) и тако већ сада прошао даље јер има четири бода и гол-разлику 2:2. а онда су ремизирали Јапан и Шведска што је довело Шведску на врх табеле трећпласираних са четири бода и гол-разликом 7:7. Парагвај је ремизирао са Аустралијом и трећи је са гол-разликом 2:4.
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Што се тиче Хрватске, она је тренутно трећа са три бода и гол разликом 3:4. Уколико Гана савлада "ватрене", скоро сигурно испада Далићев тим, пошто би и Јужна Кореја са три бода и гол разликом 2:3 у том случају сигурно била боља од Хрватске.
Уколико Хрвати ремизирају, са четири бода и гол разликом "минус 1" били би иза Шведске, Еквадора и БИХ, а испред Јужне Кореје и Шкотске. Виђећемо како ће се одвијати наставак такмичења и до суботе увече Хрватска ће знати све шта јој је тачно неопходно за пролазак даље.
(Мондо)
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