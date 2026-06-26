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Отимање отете заставе и поништавање инцидента

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 16:06

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Отимање отете заставе и поништавање инцидента
Фото: Printscreen/X

Меч БиХ и Катара осим великог успјеха бх. репрезентације обиљежила је и немила сцена на трибинама на којој је навијачу отета застава Србије.

На видео снимку који је доступан јавности види се комешање, а на крају и отимање заставе Србије од једног навијача који носи дрес БиХ.

Видео је брзо завршио на бројним медијима што је изазвало велике осуде и потврдило још једном велику нетрпељивост.

Да би оправдали читав инцидент, медији из Сарајева доносе другу страну приче. Наиме, на видео снимку није забиљежен инцидент, него херојски чин навијача Босне. Како тврде федерални медији, а информацију преносе и поједини медији у Србији, навијач са снимка није отимао заставу Србије, него ју је враћао власници?

навијачи застава србије

Фудбал

На утакмици БиХ навијачу отели заставу Србије

Јер пазите сад ово, враћање отете заставе не значи да је она отета. Сарајевски медији тврде сљедеће, "неодговорни навијач" који је носио дрес БиХ је заставу Србије отео од једне навијачице која је дошла гледати утакмицу БиХ и Катара. Поменути је навијач у једном тренутку заставу подигао у ваздух и окренуо је наопако, што је у навијачкој пракси знак "навијачког плијена".

Онда су "одговорни" навијачи отели отету заставу и вратили је власници, што је наводно племенит гест. Ако се отме отета застава, онда она није отета и није било никаквог инцидента. Ријеч је, по тврдњама сарајевских медија, о пропаганди медија из Србије против навијача БиХ и еуфоричне навијачке атмосфере.

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Тагови :

Застава Србије

Навијачи

инцидент

Свјетско првенство 2026

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