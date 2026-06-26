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Гарда Пантери тражи забрану ратне застава тзв. Армије БиХ: Мора бити укинута

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 11:44

Коментари:

4
Гарда Пантери тражи забрану ратне застава тзв. Армије БиХ: Мора бити укинута

Удружење ветерана Гарда Пантери, након консултација са бројним борачким организацијама, породицама погинулих, логорашима и војним командантима, покреће званичну иницијативу пред институцијама Републике Српске за трајну забрану ратне заставе са љиљанима на територији Српске.

Из Удружења поручују да је ова ратна застава такозване Републике БиХ симбол под којим се тзв. Армија БиХ борила против Војске Републике Српске, те да су под њом почињени стравични ратни злочини и етничко чишћење Срба, што је резултирало готово етнички чистом Федерацијом БиХ.

"Застава са љиљанима буди горак укус код сваког Србина у Републици Српској, а посљедње провокације овим обиљежјем представљају кап која је прелила чашу. Појављивање ове заставе на територији Српске изазива оправдани гњев и дубоку узнемиреност становништва. Осим тога, ова застава нема никакав правни статус и то је један од кључних разлога зашто мора бити укинута", наводи се у саопштењу Гарде Пантери.

Удружење указује и на двоструке аршине у Федерацији БиХ, гдје су застава и сви симболи који подсјећају на Републику Српску практично забрањени, што је додатни разлог да институције Српске реагују на адекватан начин.

Ветерани упозоравају да се ратна застава са љиљанима у посљедње вријеме нелегално користи на појединим церемонијама у Републици Српској и наглашавају да је реакција надлежних органа неопходна и хитна.

"Упућујемо иницијативу институцијама Републике Српске да пронађу правни механизам, у виду уредбе или закона, како би застава са љиљанима била трајно и строго забрањена на територији Републике Српске", закључује се у саопштењу Удружења ветерана „Гарда Пантери“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Гарда Пантери

застава са љиљанима

Босна и Херцеговина

иницијатива

Коментари (4)

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