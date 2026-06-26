Видовић: Привреда остварује добре резултате

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је да привреда у Српцу остварује добре резултате и да покривеност увоза извозом од 92 одсто представља значајан успјех.
Видовићева, која је синоћ присуствовала сједници Привредног савјета општине Србац, позвала је привреднике да користе доступне подстицаје за улагање у нове технологије и најавила измјене законских прописа с циљем стварања повољнијег пословног амбијента.
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Говорећи о недостатку радне снаге, Видовићева је истакла да је неопходно прецизније евидентирати стварне тражиоце запослења, оцијенивши да није одрживо да Република Српска истовремено увози раднике и има велики број пријављених на евиденцији Завода за запошљавање.
Начелник општине Србац Млађан Драгосављевић рекао је да је, упркос бројним изазовима, протекла година била успјешна, те истакао да ће локална управа и даље бити партнер привредницима кроз субвенције и друге видове подршке.
Директор компаније "Перутнина Птуј С" из Повелича Велибор Поповић рекао је да је живинарски сектор ове године био суочен са посљедицама појаве птичјег грипа, због чега је извоз на тржиште ЕУ обустављен до 1. јула.
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Поповић је навео да компанија, упркос повећању плата и стимулацијама, због недостатка домаће радне снаге запошљава и стране раднике како би обезбиједила несметан процес производње.
На сједници Привредног савјета општине Србац разматрани су извјештаји о раду начелника и Општинске управе, извршењу буџета за 2025. годину, приједлог програма подстицаја за развој пољопривреде у 2026. години, информација о привредним кретањима и запослености, те план капиталних инвестиција за наредну годину.
(СРНА)
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