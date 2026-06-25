Цвијановић одговорила на пријетње: Ништа још није завршено

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић коментаришући пријетње лидера СДА Бакира Изетбеговића поручује да је плаши када неко пријети силом, али истиче и да још ништа није завршено.
"Изетбеговић је на неки начин имплицирао и експлицитно рекао да Додика треба зауставити силом. Пробали су да га побиједе на изборима, не може. Да мијењају правила, не може. Одузели су нам четврти мандат у Дому народа па видјели да смо остали живи. Провукли нас кроз правосуђе јер је Шмит мијењао закон да би погодовао њима који су унитаристи и који би кажњавао Републику Српску, па говорили како нема везе са Републиком Српском. Има и итекако везе. И на крају све су пробали, мало им је па кажу треба га зауставити силом. Којом силом? Замислите какву државу они нама нуде. И зашто се бунимо у Републици Српској? Због тога. Ако ја имам неко мишљење, неко треба да ме уклони силом зато што имам своје мишљење. Ово су постале опасне ствари. Није то рекао неки политичар, то је на неки начин позив на линч. Те ствари би требало да буду кажњиве. Подносила сам пријаве против министара и амбасадора због злоупотребе процедура, мислите да се неко почешљао због тога?", поручује Цвијановић.
Она истиче да се ствари морају довести у ред и да је одлично вријеме да се сви они, укључујући и реторику Бакира Изетбеговића, доведу у ред.
"Ово је вријеме да сви они који раде као што ради Конаковић доведу у ред. Довешће се, јер не можете живјети вјечно у нереду. Немате више подршку са стране. Имали сте је, више је немате. Неће нико да трпи ваше злоупотребе и не можете никоме продавати маглу да ви то радите да очувате државу да она буде стабилна. Како ће да буде стабилна кад тражимо из нестабилности у нестабилност. Мало ко ће данас рећи Република Српска, него ће рећи дајте да видимо шта се тамо дешава. Погледали су и супер. Мораће се навићи да ова држава не припада само једнима. Да оно што пише у Уставу треба да се поштује. Да можете да имате политички став и да неће нико да вас санкционише јер имате став. Али да живите у држави гдје странац мијења законе и пошаље вас пред правосуђе која каже да је то засновано на уставу, прошла су та времена".
Цвијановић подсјећа да је Бакир Изетбеговић говорио како ће бити пресуђен Милорад Додик и да се нико није заинтересовао због тога, да је неко из Републике Српске тако нешто објавио, рекли би да врше притисак на правосуђе. Подсјетила је и да је Изетбеговић прије неколико година пријетио оружјем за "не дај Боже", а сада говори да се некога мора уклонити силом.
"Сила нам треба да некога елиминишете физички зато што му не можете ништа. Ја се тога плашим. Правосуђем? Па то смо видјели", каже Цвијановић и поручује да ипак, ништа још није завршено.
"Тај један завршени посао омогући ће да ми завршимо нешто друго. То друго је стабилност Републике Српске. У политици некада морате да поднесете жртву ако гледате ширу слику. Ако гледате да политички преживите од данас до сутра, онда немате ту слику. Ми смо ушли у неке активности, укључујући и за шта они мисле да је завршен посао јер су провукли демократски изабраног предсједника Републике кроз правосуђе да би га елиминисали из политичког живота, и мисле да су завршили посао. То је послужило нама за велику политичку причу која треба да донесе стабилност Републике Српске. Помогло нам је да испричамо многе страхоте које смо овдје преживљавају, а сада чак и питају. Ако имате државнички однос према послу којим се бавите, онда поднесете и такве ствари због вишег циља", каже Цвијановић.
Она поручује да нису наивни и да добро знају односе у свијету, али знају и да постоји моменат када неко мора да преврши мјеру, а они су је превршили судским поступком против Додика, а сада су је превршили пријетњама о уклањању некога силом.
"Оно што ми драматично уз ове пријетње је то што је Бакир Изетбеговић рекао да је направио чврст договор са опозицијом Републике Српске. О чему? Је ли и о овоме што сада пријети? Ово је озбиљнија прича у којој Бакир Изетбеговић прво њима није направио ништа добро".
Коментаришући изјаву Изетбеговића да се нада да ће насљедници актуелне власти у Републици Српској ријешити питање државне имовине, Цвијановић истиче да ФБиХ непрестано претендује да одређује у Републици Српској ко ће шта радити и ко ће бити власт.
"Шта је мене брига кога ће изабрати Бошњаци у ФБиХ. Они упорно претендују да одређују како ће се живјети у Републици Српској, за кога ће гласати људи у Српској, они преферирају одређене опције.. Грађани Српске имају своје изборе и на њима бирају своје представнике. Прије неколико мјесеци Конаковић водио кампању за опозицију. Они дивни и сјајни, с њима можемо у ЕУ. Па што нисте изгласали ништа? Гањали лоптицу да нама одузму четврти мандат у Дому народа, правили ванредне изборе, па их поновили. Нема шта нису радили. Они би упорно бирали ко ће бити у Републици Српској. То не иде у прилог опозицији, можда то Бакир ради намјерно, шта знам. Притајно јесу њихове жеље да ће неке ствари моћи да прогурају без баријера, али то показује огромну разлику у поступању нас из Републике Српске и њих из Сарајева. Ми не претендујемо да њима одређујемо ко ће и шта ће бити. Не занима нас, то је њихово право", каже Цвијановић.
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