Суд БиХ потврдио оптужницу против Здравкa Шагољa

Аутор:АТВ редакција
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Суд БиХ је 10.6.2026. потврдио оптужницу у предмету Здравко Шагољ, која оптуженог терети да је радњама описаним у оптужници починио кривично дјело организовани криминал у вези с кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама.
У оптужници се, између осталог, наводи да је Здравко Шагољ приступио групи за организовани криминал, коју је организовао Б.П заједно са Д.М. са другим њима познатим лицима, у периоду од октобра 2019. године па до краја марта 2021. године, на територији БиХ, Србије, потом на подручју земаља Европске уније, тачније Грчке, Словачке и Хрватске, те Еквадора у Јужној Америци.
Наводи се да су били свјесни забрањености свог дјеловања, а са циљем остваривања противправне имовинске користи, а која је припремала и вршила неовлашћени промет опојном дрогом кокаин, међународну продају и пренос опојне дроге, нуђењем на продају, куповину и превоз опојне дроге, те посредовала у међународној продаји и куповини дроге кокаин, коју су набављали на територији Еквадора у Јужној Америци, ради њене даље препродаје у Босни и Херцеговини, Србији и другим земљама ЕУ, при томе користећи посебно подешене телефоне са инсталираним апликацијама Sky Ecc, намијењене за остваривање заштићене и криптоване комуникације.
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Даље се наводи да је оптужени Здравко Шагољ приступио наведеној групи за организовани криминал, па је у саставу групе, свјесно, имао улогу да координише и обезбиједи безбједан пролаз контејнера са воћем у којим је била сакривена опојна дрога кокаин, која је превожена из Еквадора преко луке Пиреј у Грчкој до луке Плоче у Хрватској, те да повеже организаторе групе и посредује између њих и З.Е цариника у луци Плоче, чија је улога у оквиру наведене групе била да као царински службеник за контролу ризика у луци Плоче приликом царинског поступка у Хрватској не обави дужност прегледа контејнера коју је дужан обавити, с циљем да опојна дрога буде даље превезена до територије БиХ путем фирми за привидну дјелатност трговине воћем и поврћем.
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