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Заказана сједница ПИК-а: Да ли ће бити договора?

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 16:50

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Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.
Фото: Screenshot/X/OHR_BiH

Нова сједница Савјета за имплементацију мира (ПИК) на којој ће се разговарати о избору високог представника требала би се одржати 30. јуна.

Према незваничним информацијама, тренутно се воде разговори на највишем нивоу, а ако ЕУ и САД успију постићи компромис, идући уторак ће бити значајан, преноси Кликс.

У супротном, САД би могао преиспитати финансирање ОХР-а.

Недавно је одржан и састанак на нивоу амбасадора, али у том тренутку није било напретка када је ријеч о овој теми.

Из америчког Стејт департмента а изјавили су раније да у јуну очекују одлазак Кристијана Шмита

Као што је познато од раније, фаворит америчке администрације за позицију високог представника је италијански дипломата Антонио Занарди Ланди.

С друге стране, европске земље, првенствено Француска и Велика Британија на овој позицији желе видјети Рена Троказа.

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Тагови :

Антонио Занарди Ланди

Кристијан Шмит

ОХР

Америка

ПИК БиХ

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