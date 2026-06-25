Заказана сједница ПИК-а: Да ли ће бити договора?

Аутор:АТВ редакција
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Нова сједница Савјета за имплементацију мира (ПИК) на којој ће се разговарати о избору високог представника требала би се одржати 30. јуна.
Према незваничним информацијама, тренутно се воде разговори на највишем нивоу, а ако ЕУ и САД успију постићи компромис, идући уторак ће бити значајан, преноси Кликс.
У супротном, САД би могао преиспитати финансирање ОХР-а.
Недавно је одржан и састанак на нивоу амбасадора, али у том тренутку није било напретка када је ријеч о овој теми.
Из америчког Стејт департмента а изјавили су раније да у јуну очекују одлазак Кристијана Шмита
Као што је познато од раније, фаворит америчке администрације за позицију високог представника је италијански дипломата Антонио Занарди Ланди.
С друге стране, европске земље, првенствено Француска и Велика Британија на овој позицији желе видјети Рена Троказа.
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