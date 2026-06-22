Ближи се крај мјесеца, а сједнице ПИК-а нема ни у најави

Аутор:Бранка Дакић
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Одбројавамо посљедње дане јуна, а сједнице Савјета за провођење мира нема ни на видику. Не зна се ни хоће ли је бити до краја овог мјесеца, како је најављено. На то питање одговор немају ни у ОХР-у. Или, можда, и знају, али информацију не дијеле са нама.
Из америчког Стејт Департмента очекују да ће Кристијан Шмит удобну фотељу напустити наредних дана и препустити је новом високом представнику. Овај пут, ваљда, легално изабраном. Не крију да је њихов фаворит Антонио Занарди Ланди.
"Делегација САД-а настојала је постићи консензус око заједничке визије и италијанског кандидата који посједује одговарајуће квалификације. Сједињене Америчке државе констатовале су неуспјех европских партнера да постигну консензус око европског кандидата, те су разочаране што су подјеле спријечиле ПИК да испуни свој задатак – избор новг високог представника", наводе из Стејт Департмента
Из Републике Српске став одавно познат. Нити треба да засједа ПИК, нити нам треба високи представник.
„Постојање ОХР-а и расправа о високом представнику говори о томе да БиХ, односно да политичари у Сарајеву нису спремни да политички одрасту, нити да преузму одговорност за одлуке које треба да доносе“, рекао је Срђан Амиџић, генерални секретар СНСД-а.
„Мислим да је једино рјешење да се стабилизују прилике у БиХ, да домаће политичке елите почну да воде суверенистичку политику, да не буду слуге и марионете у рукама странаца и да се смањи утицај међународног интервенционизма, јер сваки пут када су странци одлучивали, грађани су плаћали најскупљу цијену“, рекао је Небојша Вукановић, предсједник Листе за правду и ред.
Најбитније је да САД и Европска унија усагласе ставове и то не само у вези са избором новог високог представника, већ и о улози ОХР-а у будућности, сматра Елмедин Конаковић.
„Мислим да нико у БиХ не тражи рјешење којим ће бити сретан, нити неко тражи приватног високог представника. Тражимо прихватљиво рјешење, које разумије специфичности у БиХ“, рекао је Елмедин Конаковић, предсједник НИП-а.
Једино прихватљиво рјешење је да се затвори Канцеларија високог представника и право питање је када ће се то десити, каже Данијел Симић.
„Имамо парадоксалну ситуацију да они који највише заговарају суверенитет БиХ, пристају да остане ОХР, али такође би и Хрвати пристали уколико би им, нпр Кристијан Шмит додијелио трећи ентитет. Једино је као батина кориштен против Срба. ОХР је за разградњу Републике Српске и свођење Републике Српске на ниво фолклорног друштва“, рекао је Данијел Симић, предсједник Удружења новинара Републике Српске.
Подсјетимо, сједница ПИК-а одржана је почетком овог мјесеца, али земље чланице нису постигле договор око избора новог високог представника. Приједлог САД-а да то буде Италијан Антонио Занарди Ланди није добио подршку већег дијела европских земаља, прије свега Француске, Велике Британије и Њемачке, које предлажу Француза Ренеа Троказа.
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