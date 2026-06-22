Цвијановић: У Израелу се зна какве су позиције Сарајева, а какве Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је данас да се у Израелу, али и на сваком другом мјесту, врло добро зна какве су позиције Сарајева, а какве су позиције Бањалуке.
"Ја то не морам да истичем посебно, ја те разлике не морам ни да показујем. Тачно се зна. Погледајте било које глобално питање и видјећете драстичне разлике између онога што сматра Република Српска и што сматра већинска бошњачка политика", рекла је Цвијановићева.
Коментаришући реакције политичког Сарајева на њену посјету Израелу, Цвијановићева је нагласила да не ради ништа слично оном што раде њене колеге из Предсједништва, посебно бошњачки члан.
"Он претендује да говори у име цијеле БиХ. Ја никад нисам узурпирала право које припада мојим колегама. Дакле, ја сам у име Републике Српске изабрана у Предсједништво БиХ. Сасвим легитимно и сасвим одговорно могу да говорим о оном што су интереси Републике Српске", појаснила је Цвијановићева за РТРС.
Према њеним ријечима, овдје нема никакве узурпације, нема никаквих настојања да се каже какав је став БиХ, него какав је став Републике Српске.
"Ја имам прилику да разговарам на многим важним адресама и моја одговорност према грађанима је таква да се на тим адресама чује шта грађани Републике Српске мисле.
Дакле, овде нема никакве узурпације, нема никаквих настојања да прикажем да је нешто став БиХ, него кажем каква су размишљања Републике Српске", истакла је Цвијановићева.
Цвијановићева је навела да људи у иностранству виде на који начин је злоупотребљена дипломатско-конзуларна мрежа БиХ.
"Мислите ли да људи у иностранству не знају да министар иностраних послова заобилази Предсједништво и не тражи став о неком спољно-политичком питању што је по Уставу обавезан да ради да би могао да даје инструкцију амбасадама како да гласају у мултилатералним организацијама", истакла је Цвијановићева.
Она је навела да се јасно зна ко је ко и ко шта заговара.
"Републици Српској је у интересу да гради добре односе са сваком земљом. Израел има једно посебно мјесто зато што смо ми традиционално везани једни за друге. Нажалост, то пријатељство или то партнерство или то разумијевање везано је за најтежа страдања која су се дешавала током Другог свјетског рата", подсјетила је Цвијановићева.
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Важно је, додала је Цвијановићева, да ни Република Српска, а ни Израел никад нису заборавили да је то толико чврста веза и да нас она обавезује и једне и друге, да надограђују односе и да се добро разумију.
"Ако се случајно добро не разумијемо, да знамо да морамо да разговарамо да би смо се боље разумјели. И ја цијеним Израел, цијеним тај приступ, цијеним сваку државу која има кредибилан приступ, која жели да унапређује сарадњу, унапређује односе", рекла је Цвијановићева.
Цвијановићева је навела да политичко Сарајево има ту потребу да на сваку ствар реагује хистерично, док представници Републике Српске врло смирено раде свој посао с пуном одговорношћу према Републици Српској и њеним грађанима.
"Оправдавамо поверење грађана и чувамо Републику Српску на сваком мјесту. Сви ми који смо добили мандат народа, разумијемо да је то огромна одговорност. И нећемо изневјерити народ, могу причати шта га желе у Сарајеву", рекла је Цвијановићева
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