Цвијановић након састанка са Нетанјахуом: Политичко разумијевање на високом нивоу

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је, након састанка са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом, да је политичко разумијевање Републике Српске и Израела на високом нивоу, те да је Израел спреман да сарађује са Српском на сваком плану.
"Круна свих састанака био је састанак са премијером Нетанјахуом, гдје смо такође разматрали могућности за унапређење економске сарадње и повезаности између наших министарстава у Влади Републике Српске са ресорним министарствима у Влади Израела", рекла је Цвијановићева током посјете Израелу за РТРС.
Цвијановићева је нагласила да постоји опредјељење да се задржи политичко разумијевање и да се наставе редовне консултације.
"Дефинитивно сам јако захвала премијеру за разумијевање које је показао за Републику Српску. Цијени наше напоре за одржање, да тако кажем, нас као супстанце, као људи који желе да садржаје свој идентитет, своју културу и своје уставне надлежности. И ту смо дефинитивно заиста на високом нивоу разумијевања", навела је Цвијановићева.
Према њеним ријечима, ово није сарадња која је настала јуче, већ сарадња која се базира на много деценија доброг разумијевања.
"Оно што је важно је да смо опредијељени да оно што је било у прошлости, али и данас, нас повезује кроз заједничке пројекте, заједничку сарадњу и да смо спремни радити даље и у будућности. То је и најважнија порука са свих ових састанака", истакла је Цвијановићева.
Цвијановићева је навела да су разговарали и о регионалним питањима, ратовима и безбједносним пријетњама, као и о односима са Сједињеним Америчким Државама и Европском унијом.
"Све су то биле важне теме. Оно што радује јесте спремност државе Израел да сарађује са Републиком Српском на сваком плану, посебно у економији и енергетици", додала је Цвијановићева.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић обратиће се данас на Самиту међународне политике у Јерусалиму.
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