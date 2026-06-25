Колапс на аеродромима: Рим тражи хитну обуставу ЕЕС система како би се избјегла катастрофа

Аутор:АТВ редакција
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Нови дигитални гранични систем Европске уније, познатији као ЕЕС (Ентри/Егзит Систем), изазвао је потпуни колапс и вишесатна кашњења на аеродромима широм Европе.
Марко Тронконе, директор „Аеропорти ди Рома“, компаније која управља римским аеродромима Фјумичино и Ћампино, упозорио је да је привремено укидање биометријског система за грађане изван ЕУ једини начин да се избјегне љетни хаос.
Нови систем захтијева од грађана земаља које нису чланице ЕУ, укључујући и БиХ, да приликом првог уласка у ЕУ дају отиске прстију и фотографију лица.
Иако је систем требало да убрза контролу, технологија је заказала, што је већ сад довело до дугих редова и пропуштених летова.
„Веома смо забринути за љето. На скали од један до десет, моја забринутост је тренутно осам или девет. Овај процес се показао апсолутно некомпатибилним с огромним бројем путника с којима ћемо се суочити. Једини начин је ‘отворити вентил’. Нема шансе да остваримо стопостотни упис путника у систем“, изјавио је Тронконе за „Фајненшел тајмс“.
Међународно удружење за ваздушни превоз (ИАТА) објавило је драматично упозорење у којем се наводи да су током вршних периода већ забиљежена чекања и до три и по сата, а да би током љета редови на неким аеродромима могли достићи невјероватних шест сати.
Додатни проблем представља и то што су путници који су већ једном прошли кроз ЕЕС систем и требало брзо да пролазе границу, често присиљени да поново пролазе кроз исте биометријске провјере због техничких грешака.
Критике на рачун Европске комисије пљуште са свих страна. Штефан Шулте, предсједник европског удружења за трговину аеродромима (АЦИ Европа), поручио је да владе појединачних држава морају преузети одговорност и одлучити о суспензији система.
Европска комисија је реаговала наводећи да у систему постоји „уграђена флексибилност“ која омогућава привремено искључивање одређених функција у кризним ситуацијама.
Француска полиција је већ била приморана привремено обуставити ове провјере у луци Довер, док је Грчка повукла раније обећање да ће одређене путнике поштедјети биометријских прегледа, преноси Кликс.
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