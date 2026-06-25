Аутор:АТВ редакција
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Портпарол МСП Русије Марија Захарова изјавила је да кијевски режим, уз отворену подршку Запада, наставља са нападима и терором над цивилним становништвом.
Кијевски режим уз подршку Запада наставља терор над цивилима и цивилном инфраструктуром, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова на недељном брифингу за новинаре.
Она је подсјетила да се 22. јуна ове године навршило 85 година од почетка Великог отаџбинског рата.
"На овај тужни дан као и увијек одајемо почаст онима који су по цијену сопствених живота избавили човјечанство од 'смеђе куге'. Међутим, ове године Кијев тај дан демонстративно покушава да потисне у заборав, да га избрише из историје, као и подвиг милиона Украјинаца који су се борили против непријатеља на фронту и у партизанским одредима", рекла је Захарова на почетку брифинга.
Према њеним ријечима, истовремено, режим Владимира Зеленског има дрскости да оптужује Русију за настојање да искриви истину о Великом отаџбинском рату и да присвоји велику побједу.
"Обратили смо пажњу на лажни текст који је поводом 22. јуна на друштвеним мрежама објавио министар спољних послова Украјине Андреј Сибига, у којем повлачи паралеле између Совјетског Савеза и Трећег рајха", подсјетила је.
Према његовим ријечима, Москва наводно деценијама настоји да избрише сјећање на херојску борбу Украјинаца, кримских Татара, Грузина, Јермена, Белоруса и других народа против нацизма, покушавајући да тај вишенационални подвиг припише искључиво руском народу.
"Њему би морало бити веома добро познато како се данас у Украјини не чува сјећање на пале у борби против фашизма, већ на колаборационисте. Сјећање на њих чувају. У Украјини се широм земље братски гробови скрнаве, гробови војника Црвене армије, совјетских војника, Украјинаца по националности, као и људи других националности који су се борили против нацизма и фашизма", нагласила је руска званичница и додала да се историја Великог отаџбинског рата у Украјини фалсификује, а о томе Андреј Сибига ћути, штитећи себе и читав нацистички режим Зеленског.
Како каже, савремени бандеровци, које је одгајио Запад, "опијени осјећајем свемоћи и некажњивости, настављају борбу са споменицима совјетским војницима", уздижући на пиједестал колаборационисте који су тада издали сопствени народ.
Уз све то, наставила је Захарова, кијевски режим, уз подршку западних ментора, не прекида терор над цивилним становништвом и цивилном инфраструктуром Русије.
"Током протекле седмице усљед напада Оружаних снага Украјине посљедице је претрпјело 296 цивила. Од тога 47 особе су погинуле, укључујући једно дијете, док је 250 рањено, међу њима и 20 дјеце", подвукла је Захарова.
Она се осврнула и на то да је 18. јуна у сједишту НАТО-а у Бриселу одржан је 35. састанак Контакт групе за одбрамбену помоћ Украјини (у такозваном "формату Рамштајн").
"Главну ријеч водио је присутни Зеленски. Он се хвалио непостојећим успесима украјинске војске на фронту, који су, како је изјавио, постали могући захваљујући помоћи савезника. Од њих је захтијевао повећање те помоћи како би се Русија приморала да закључи мир под условима који одговарају Кијеву и Западу. Није пропустио ни да похвали терористичке нападе дроновима које су бандеровци извели на стамбене и цивилне објекте у виду школа, болница, вртића", подсјетила је.
Према њеним ријечима, новоименовани британски министар одбране Ден Џарвис изнио је захтјеве за војну помоћ који су претходно усаглашени са Кијевом.
"Од учесника 'формата Рамштајн' очекује се милијарду долара за финансирање двије транше у оквиру НАТО иницијативе 'Листа приоритетних потреба Украјине' (ПУРЛ), још милијарду долара за набавку 200.000 граната калибра 155 мм великог домета, као и 650 милиона долара за куповину 100 ракета за ПВО систем 'патриот'. Додатних милијарду долара планирано је за финансирање производње милион украјинских беспилотних летјелица", прецизирала је Захарова.
Како каже, најзначајнији допринос планира да пружи Немачка која ће издвојити 400 милиона долара у те сврхе. Поред тога, Берлин намјерава да Украјини из залиха Бундесвера испоручи неколико стотина ракета ваздух–ваздух.
"Британија је обећала производњу око 150.000 беспилотних летјелица до краја године, као и испоруку више од 350 ракета за ПВО и радара, на рачун средстава добијених од коришћења 'замрзнуте' руске имовине (помиње се износ од 752 милиона фунти). Холандија се обавезала да финансира набавку дронова и система ПВО у вриједности од 500 милиона евра, од чега 250 милиона преко 'Листе приоритетних потреба Украјине'. Белгија је потврдила планове да 2026. године испоручи првих седам ловаца Ф-16 из пакета од укупно 50 авиона обећаних до 2030. године", додала је руска званичница.
Према ријечима Захарове, најављени износи донација за наставак "крваве агресије" против Русије представљају још један убједљив доказ да је данас Европа главна препрека на путу ка миру у Украјини.
"У настојању да покаже 'ефикасност' западне војне помоћи, режим Зеленског почео је јавно да се хвали резултатима употребе наоружања које спонзори испоручују Украјини против наше земље и наших грађана, праћеним видео-снимцима терористичких напада на стамбене квартове и цивилне објекте", нагласила је дипломата.
Она је подсјетила да је "премијерни приказ" био организован поводом самита Групе седам и међународног сајма наоружања, одржаних прошле недеље у Француској.
"Међутим, организатори таквих 'биоскопских пројекција' нису узели у обзир да на тај начин и они сами, као и њихови наручиоци, још једном потврђују умијешаност покровитеља Кијева у садашњи сукоб и њихову подршку злочинима које чине Оружане снаге Украјине", закључила је Марија Захарова.
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