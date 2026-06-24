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Кремљ о притисцима ЕУ: Србија и Српска ће моћи да заштите своја права

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 11:55

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Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Русија се нада да ће права Републике Српске бити загарантована, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Република Српска и Београд су способни да заштите своја права у оквиру постојећег система. Надамо се и сматрамо да права Републике Српске морају бити гарантована", рекао је Песков новинарима.

Како је истакао, "та права се ни у ком случају не смеју разводњавати нити обезвређивати, то је недопустиво", рекао је портпарол Кремља, одговарајући на питање о могућем утицају процеса европских интеграција, укључујући и у контексту питања осетљивих за Београд и Републику Српску, преноси Спутњик.

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Тагови :

Република Српска

Кремљ

Европска унија

Русија

Србија

Дмитриј Песков

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