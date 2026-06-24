Аутор:АТВ редакција
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Да ли да носимо црно или бијело љети? Истина је да љекари редовно препоручују лагану, широку одјећу свјетлих боја за љетње врућине на сунцу. Али да ли сте се икада запитали зашто бедуини, који цио живот проводе на сахарском сунцу, често носе црно или индиго?
Одговор на ово питање није тривијално једноставан, али није ни компликован.
Наиме, чињеница је да црна најбоље апсорбује сунчево зрачење, а бијела га најбоље рефлектује. Зато је црна црна, а бијела бијела, видимо само оне боје које се рефлектују од површине, а не оне које се апсорбују. Црна површина апсорбује све боје, тако да не видимо ниједну, а бијела рефлектује све што наше очи виде као бијело. Логика налаже да је најбоље носити бијелу одјећу на сунцу јер она рефлектује све.
Ипак, бедуини носе црно. Да ли су можда погрешно усвојили погрешну традицију? Пошто су људи, а не животиње, било би сасвим могуће да су се водили неком "вишом" идејом која можда није еволутивно оптимална. Али ако погледамо ширу слику, видећемо да то није случај. Наиме, козе које узгајају бедуини, као и неке друге пустињске животиње, имају црно крзно, док већина арктичких птица има бијело перје, али, како ће наука показати, није само ствар камуфлаже. Па у чему је цака?
Прије свега, треба имати на уму да се одећа понаша слично према нашем тијелу као и према сунцу. Другим ријечима, црна ће боље апсорбовати топлотно зрачење нашег тијела, баш као што ће боље апсорбовати зрачење сунца у видљивом и инфрацрвеном дијелу спектра. На исти начин, бијела ће боље рефлектовати зрачење нашег тијела назад на кожу, баш као што ће рефлектовати зрачење сунца ка споља.
Наравно, црна одјећа мора некако да ослободи зрачење које је апсорбовала, па црна такође најбоље зрачи. Црни материјали углавном зраче апсорбовану енергију у инфрацрвеном, топлотном дијелу спектра који људске очи не могу да виде. Зато су црни аутомобили топлији на додир од бијелих.
Сада наша прича о бедуинима, козама и арктичким птицама постаје мало компликованија. Као што кажу, ђаво је у детаљима.
Наука и технологија
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И ове детаље је бриљантно открила велика и детаљна студија спроведена још 1978. године која је истраживала ефекат различитих боја перја на различитим температурама и у различитим условима - бијелог и црног, на врућини и хладноћи, са равним и "надувеним" перјем, и без вјетра и са вјетром, преноси Индекс.
Резултати су показали сљедеће:
У хладним условима без вјетра са равним перјем, црне птице су најбоље задржавале топлоту, нешто боље него да им је перје било назубљено. На врућини без вјетра, бијело надувено перје је најбоље рефлектовало и ослобађало топлоту, штитећи тако од врућине. Ово потврђује прву интуитивну тезу и препоруке љекара - носите бијелу пахуљасту одјећу на врућини.
Али када се условима дода вјетар, ствари се изненада мијењају. На вјетру, брзинама већим од 3 m/s, пуфнасто бело перје најгоре расипа топлоту. То објашњава зашто већина арктичких птица има ијбело пуфнасто перје. Црно, пуфнасто перје најбоље расипа топлоту у таквим околностима, што заузврат објашњава зашто бедуини носе црну пахуљасту одјећу, а њихове козе имају црно крзно.
Црна одјећа апсорбује оба зрачења - и сунчево и оно нашег тијела. Међутим, ако је одјећа широка и чупава (на примјер, вунена), или ако није уска, и ако је изложена вјетру, проток ваздуха ће брже одводити топлоту са одјеће него што се она апсорбује и преноси на кожу. С друге стране, црна, уска мајица на сунцу без вјетра биће најгоре могуће рјешење за топлоту.
Сличне резултате забиљежила је и друга студија, објављена у часопису Натуре 1980. године, која је покушала да пронађе одговор на питање о бедуинима у црном. Показало се да су се људи обучени у црну, широку одјећу, загријали подједнако као и они обучени у бијело.
Наиме, иако је површина њихове одјеће апсорбовала око 2,5 пута више топлоте, чини се да она није успјела да продре до тијела, док се тијело хладило кроз разне отворе у широкој одјећи. Коначно, треба имати на уму да Бедуини често путују у бијелом и да у хладу својих шатора често носе црно.
Шта можемо закључити из свега овога? У великој већини случајева, у околностима у којима живимо - на улицама градова гдје обично нема ни дашка вјетра љети, ипак је најбоље слиједити препоруке љекара - носити бијелу и лепршаву одјећу.
Бедуини су арапски номадски народи који вијековима живе у пустињама и полупустињама Блиског истока и Сјеверне Африке. Традиционално су били сточари, првенствено узгајајући камиле, козе и овце, и мигрирали су у потрази за водом и пашњацима. Њихов начин живота обликован је суровим пустињским условима, племенском организацијом, јаким породичним везама и обичајима гостопримства.
Традиционално су насељавали подручја Арабијског полуострва, Синаја, Негева, сиријске пустиње и дијелове Египта, Јордана, Саудијске Арабије, Израела, Сирије, Ирака и Сјеверне Африке. Данас многи бедуини више не живе номадски, већ у селима и градовима, али у многим заједницама и даље постоји снажно присуство идентитета повезаног са пустињом, племеном и традиционалним начином живота.
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