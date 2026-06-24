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Ако користите Гугл Мапе дужи период, морате одмах укључити ово подешавање

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 11:12

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Гугл Мапс
Фото: Pexels/AS Photography

Љетна сезона путовања је почела, а милиони возача ослањају се на Гугл Мапс како би стигли до мора што брже и без стреса. Међутим, већина корисника не користи све опције које апликација нуди, а једна од њих може значајно да промијени искуство вожње.

Стручњаци за дигиталну навигацију наводе да стандардна подешавања Гугл Мапс нису оптимална за дужа путовања током љетне сезоне, посебно када су гужве на границама и аутопутевима.

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Због тога се све више возача савјетује да прије поласка на пут укључе једну функцију која омогућава прецизније руте, бољу процјену времена доласка и избјегавање критичних тачака у саобраћају.

Опција о којој је ријеч омогућава напредније приказивање саобраћајних информација и алтернативних рута у реалном времену.

Када је активирана, ГУЛ Мапс може да:

  • аутоматски преусмјери возача око гужви
  • прецизније предвиди вријеме доласка
  • избјегне руте са застојима, радовима или несрећама
  • понуди брже алтернативне правце током вожње

Ово је посебно важно током љетних мјесеци, када су велике гужве на аутопутевима ка Грчкој, Хрватској и Црној Гори.

Током јуна и јула, саобраћај у региону постаје знатно интензиван. На границама се често стварају колоне, а уобичајене руте знају да буду успорене и непредвидиве.

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У таквим условима разлика између стандардних и оптимизованих подешавања Гугл Мапс може значити до сат времена краће путовање, мање стајања у колонама, мању потрошњу горива и мање стреса током вожње.

Опција се укључује директно у Гугл Мапс апликацији. Потребно је отворити подешавања навигације, укључити приказ саобраћаја и напредне руте, као и активирати аутоматске алтернативне приједлоге.

Након тога апликација почиње да анализира гужве и у реалном времену нуди боља рјешења.

Иако Гугл Мапс нуди веома прецизне информације, возачима се савјетује да увијек прате и локалне саобраћајне ознаке и ситуацију на путу, посебно у иностранству.

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У сезони годишњих одмора, када су путеви ка мору преоптерећени, мала промјена у подешавањима навигације може направити велику разлику. Многи возачи ову опцију никада не укључе и управо зато губе вријеме које је током љетнег путовања најскупље.

(Телеграф.рс)

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технологија

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вожња

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