Необично: Бањалучани све више купују бибер спрејеве

Аутор:АТВ редакција
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На улицама Бањалуке све је примјетнији тренд повећане бриге грађана за сопствену безбједност.
Било да се ради о касним поврацима кући, мрачним пролазима или једноставној жељи за додатним осјећајем безбједности, Бањалучани све чешће посежу за практичним рјешењима. Једно од најпопуларнијих средстава за самоодбрану постао је бибер спреј.
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Продавци у специјализованим радњама потврђују да интересовање не јењава, а купци више нису само жене, како се то обично мисли.
Понуда на тржишту је разнолика и прилагођена свачијем џепу, али и практичним потребама.
Цијена и величина диктирају и број могућих употреба:
”Углавном узимају овај од 20 марака, који има три до четири кориштења, из разлога што је мали, и када га купују жене може стати у торбицу. Или генерално, ко год да узима, да може лијепо стати у торбу, а и има више кориштења. Јер од једног немају ништа”, објашњава радница у једној бањалучкој продавници.
Иако влада мишљење да бибер спреј купују искључиво жене које се ноћу саме враћају кући, статистика са терена показује потпуно другачију слику. Мушкарци и жене подједнако посјећују радње, а неријетко се купује и породично.
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”У дану, колико мушкараца купи, толико ће и жена, а деси се и да дође муж да купи за своју жену, да има за заштиту када излази. Готово увијек купују овај од 20 марака, и узму по два, три комада, да имају и он и жена, јер сматрају да је то најбоље средство за самоодбрану”, наводи радница.
Занимљиво је да ефикасност овог средства признају и професионалци. Полицијски службеници у Бањалуци такође су редовни купци.
”Полиција је то потврдила, и они често долазе и купују бибер спрејеве. Када су на служби, најбоље је ако дође до напада само пошприцати нападача бибер спрејем”, додаје она, преноси "БЛ Портал".
Бибер спреј је дизајниран тако да тренутно онеспособи нападача, дајући жртви довољно времена да побјегне и позове помоћ.
Ефекат зависи од мјеста контакта, али је у сваком случају изузетно непријатан.
"Све зависи гдје се шприца. Ако се нашприца по кожи, исто може почети пећи. Ово је чист бибер, и ако пошприцате по очима и лицу особу, она неће моћи реаговати", објашњава радница.
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О томе колико је супстанца јака и продорна говори и несвакидашња анегдота из бањалучке радње, која позива на огроман опрез приликом руковања, јер су ови спрејеви изузетно осјетљиви на додир.
”Била је ситуација да је муштерија једном случајно активирала бибер спреј, јер је осјетљив на додир, и потребно је само мало јаче притиснути и он се активира. Радња се морала затворити на три сата, нико није могао бити у радњи због тог мириса, јер је мирис неугодан и гризе”, прича она.
Раст продаје бибер спрејева у Бањалуци јасно показује да грађани преузимају иницијативу када је у питању лична заштита. Уз приступачне цијене и високу ефикасност, овај мали реквизит многима пружа оно најважније, а то је миран сан и сигурнији корак улицама.
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