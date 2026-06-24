До политичких поена уз канистер воде

Аутор:АТВ редакција
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Док мјештани бројних бањалучких насеља гледају како да прегурају дан усљед рестрикција воде, активисти ПДП-а ситуацију користе како би придобили понеки политички поен.
Иако су управо градски властодршци, на челу управо са ПДП-ом, односно сада ПСС-ом, тим грађанима заврнули воду, поједини њихови активисти до поена, а можда и покојег гласа, дошли уз пар литара воде.
Тако је Мјесна заједница Драгочај објавила преписку у којој ПДП-ов активиста Саша Руњо позива мјештане да му се јаве уколико им треба вода за пиће.
"Да знате да је уведено ванредно стање. Коме треба воде за пиће биће код мене", наводи се у поруци коју је Руњо послао.
Понудио је и воду за пиће, занемарујући чињеницу да су управо људи из његовог политичког круга заврнули чесму за Драгочај. И не само за Драгочај, већ и за Рамиће, Барловце, али и нека поткозарска мјеста.
Ова порука изазвала је огорчење на друштвеним мрежама.
"Док ми чекамо воду активисти ПДП-а дијеле по 5 литара воде и глуме добротворе", наведено је на Фејсбук страници Мјесне заједнице Драгочај.
Реаговали су и поједини мјештани, свјесни да канистер воде неће ријешити њихове проблеме и којима је мука од маћехинског односа градских власти према њима.
Поједини чак желе и да се организују протести.
"Протести пред Градску управу и то у 16 часова, не дати им кући док не пусте воду", написао је један мјештанин.
Други је имао јасну поруку за активисте - да му не долазе пред кућу.
"5 литара воде да се дијели у 21. вијеку и да се сликају са кантама од јупола. Лично, буде ли било ко долазио избушићу им гуме", написао је он.
Подсјећамо, у дијеловима Бањалуке уведено је ванредно стање, а из Водовода су најавили да се такође уводе и рестрикције.
До рестрикција је дошло у насељима Драгочај, Рамићи и Барловци, те Поткозарје, Пискавица, Верићи, Мишин Хан и Пријаковци.
Да ствар по грађане буде гора, надлежни за ову ситуацију криве управо њих, наводећи као разлог повећану потрошњу.
Истовремено, док у поменутим насељима гледају како да изгурају дан, како су јуче навели из Градског одбора СНСД-а, градске службе под окриљем ноћи залијевају зелене површине и кружне токове у строгом центру Бањалуке.
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