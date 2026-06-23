Киша ''попрашила'' у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Краткотрајна киша захватила је Бањалуку у уторак, 23. јуна, у послијеподневним сатима.
Падавине су трајале свега неколико минута и донијеле краткотрајно освјежење на високим температурама.
Колико је мала количина кише била свједочи чињеница да су улице биле суве за пар минута након престанка падавина.
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Метеоролози су за данас најавили претежно сунчано и врло топло вријеме уз дневне температуре које ће у појединим крајевима достићи и тропских 37 степени Целзијусових.
Временска прогноза за 23. јун показује да се наставља прилив топлог ваздуха, а нестабилности су могуће тек у појединим регијама.
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