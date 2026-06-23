Ванредна ситуација у дијеловима Бањалуке, почеле рестрикције

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Због повећане потрошње воде и потрошене седмодневне количине за само једну ноћ, у поткозарским мјесним заједницама проглашена је ванредна ситуација, а уведена је и планска редукција воде према којој ће поједина насеља у одређеним терминима остајати без водоснабдијевања.
Минулог викенда забиљежена је повећана потрошњу воде те је за једну ноћ потрошена седмодневна количина воде на подручју које се водом снабдијева са резервоара Туњице. Стручно-оперативни тим засједао је у недјељу и понедјељак, када је договорено да се сазове хитна сједница Градског штаба за ванредне ситуације те је јутрос донесена одлуку о проглашењу ванредне ситуације у поткозарским мјесним заједницама, односно на подручју оних мјесних заједница које се водом снабдијевају са резервоара Туњице.
БиХ
Скандалозно одбијање из Сарајева: Оружане снаге БиХ оставиле Мостар у пламену
Казао је ово замјеник команданта Градског штаба за ванредне ситуације Мирослав Шево.
Поручио је како ће се у наредном периоду приступити контролисаној испоруци воде на поткозарском подручју и то по принципу да у парне дане воду неће имати потрошачи који се водом снабдијевају са резервоара Пријаковци, а то су насеља Поткозарје, Пискавица, Верићи, Мишин Хан и Пријаковци, у термину од осам до 18 часова, док ће у непарне дане, у истом термину, без воде бити насеља која се водом снабдијевају са резервоара Рамићи, а то су насеља Барловци, Драгочај, дио Рамића и дио Пријаковаца.
БиХ
Поново у погону воз Сарајево - Плоче
"У вечерњим сатима, од 18 часова па до осам часова ујутро, без воде ће бити потрошачи са резервоара Туњице, јер ће се у том термину вршити акумулација воде у резервоарима. Важно је напоменути да ће се у данима редукције становништво водом за пиће моћи снабдјети путем цистерни ЈП Водовод које ће се налазити испред објеката мјесних заједница у Пискавици и Драгочају", рекао је он.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
17 ч0
Бања Лука
1 д6
Бања Лука
3 д0
Најновије
13
01
12
58
12
57
12
45
12
45
Тренутно на програму