Бањалучке власти критикују грађане да троше превише воде, а залијевају кружне токове

Док градска администрација на челу са Драшком Станивуковићем данима пребацује кривицу на грађане Бањалуке, називајући их "несавјесним" због потрошње воде, на дјелу видимо класичан примјер двоструких аршина.

Истовремено док уводи рестрикције, Станивуковић се не устручава да драгоцјене ресурсе троши на козметичко уљепшавање града, саопштено је из Градског одбора СНСД-а Бaњалука

У тренутку када је проглашена ванредна ситуација, а хиљаде становника Поткозарја и околних насеља суочавају са рестрикцијама и страхом да ли ће сутра имати воду за основне животне потребе, градске службе под окриљем ноћи залијевају зелене површине и кружне токове у строгом центру Бањалуке.

Из СНСД-а посебно истичу да грађани нису били благовремено обавијештени о рестрикцијама.

"Док су надлежни позивали на рационалну потрошњу и најављивали казне за грађане, истовремено су дозволили да се вода користи за послове који у овом тренутку никако не могу бити приоритет. Ако је ситуација толико критична да се проглашава ванредно стање, како онда има воде за залијевање кружних токова?", питају у СНСД-у.

Умјесто сталног пребацивања одговорности на Бањалучане, из СНСД-а поручују да би градска администрација коначно требало да одговори на кључно питање: зашто годинама нису ријешени инфраструктурни проблеми у систему водоснабдијевања?

"Грађани нису криви што систем није на вријеме унапријеђен. Они с правом очекују да вода за пиће и основне потребе људи буде апсолутни приоритет, а не одржавање травњака и декоративних површина у центру града", закључује се у саопштењу.

Из Градског одбор СНСД Бaњалука затражили су од Градске управе да јавности пружи јасне одговоре, објави прецизне податке о потрошњи воде градских служби и престане са двоструким аршинима у којима се од грађана тражи штедња, док се истовремено вода троши на послове који могу да сачекају.