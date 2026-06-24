Ваша београдска кућа: Нов концепт живота, инвестиције и становања стиже у Бањалуку

Аутор:АТВ редакција
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Од 25. јуна до 12. јула у Делта Планету можете да се упознате са НЕБЕССА квартом, првим велнес стамбено-пословним пројектом у региону.
Београд је за вас одавно више од главног града Србије – овдје се студира, ради, иде „у град” због забаве и културе, лијечи и долази код својих. У НЕБЕССА кварту све те ваше дугогодишње везе добијају своју адресу: вашу другу кућу у Београду.
Ако сте из Републике Српске, велика је шанса да у Београд већ долазите – због дјеце која студирају, преговора и пословних састанака, специјалистичких прегледа или једноставно зато што вам је Београд најближи и најдражи велики град, гдје вас сви разумију, сигурно мјесто. Умјесто хотела и подстанарских станова, НЕБЕССА КВАРТ вам нуди да све те доласке преселите у свој простор – у своју београдску кућу која вас чека спремна и кад долазите за викенд и кад остајете дуже. На Бежанијској коси, неколико минута од аутопута и аеродрома, НЕБЕССА кварт спаја оно што Београд значи свима нама – престонички град са оним што је данас најбитније: мир и слободно вријеме.
За све који Београд већ осјећају као свој други дом, ово је прилика да тај осјећај добије своју конкретну адресу.
У таквом односу према граду развила се јасна потреба за стабилнијим рјешењем боравка. Људи из Републике Српске који редовно долазе у Београд све рјеђе бирају привремене облике смјештаја, јер они не прате реалну динамику њиховог живота. Хотели и краткорочни најам постају оперативно и финансијски неодрживи у ситуацији када су доласци чести и дугорочни.
Због тога се тржиште све више помјера ка власништву над некретнином која функционише као стална база, а не као повремени смјештај. Нека ваша љубав према Београду постане адреса – НЕБЕССА КВАРТ.
НЕБЕССА кварт у „ваздушној бањи” Новог Београда – Бежанијској коси – развија се као заокружени, функционално интегрисани стамбено-пословни комплекс. Његова позиција обезбјеђује директну везу са аутопутем и брзу доступност аеродрому, што га чини посебно погодним за кориснике који често путују између Републике Српске и Београда. Концепт пројекта није заснован само на квадратима, већ на идеји да једна некретнина може да функционише и као животна и као пословна база.
У случају да сте купац из Републике Српске, стан у НЕБЕССА кварту не представља само стамбено рјешење, већ вашу београдску кућу. Он истовремено може да буде простор за боравак током студија чланова породице, адреса за пословне доласке у Београд, као и инвестициона некретнина са потенцијалом раста вриједности или за издавање. На тај начин, једна одлука не рјешава само стамбено питање, него истовремено повезује породичне потребе и дугорочне финансијске приходе.
Куповину стана у НЕБЕССА кварту можете посматрати на три начина. Први је функционалан, јер стичете своју адресу у Београду. Породично – обезбјеђујете стабилно окружење за живот и образовање дјеце, сада или у будућности.
Финансијски посматрано, некретнина у НЕБЕССА кварту има потенцијал очувања и раста вриједности на тржишту које показује континуирану тражњу.
Посебна вриједност пројекта огледа се у томе што НЕБЕССА КВАРТ функционише као затворен систем у којем су свакодневни садржаји дио исте цјелине. Кровни парк, велике зелене површине и спортско-рекреативни садржаји нису додатак, већ интегрални дио концепта становања.
Парк на крову од 2.100 метара квадратних са атлетском стазом дугом 350 м јединствен је грађевински подухват у региону, а по много чему и у Европи.
У оквиру комплекса развијен је и ПодРоом, простор од 2.100 метара квадратних намијењен само станарима, који обједињује различите садржаје – од спорта и рекреације, преко релаксације, до квалитетног слободног времена и забаве, чиме се смањује потреба за кретањем ван комплекса и повећава ефикасност свакодневног живота.
Уз пажљиво биране пословне локале и услуге – од обданишта, банке, продавница, до чак перионице аутомобила – НЕБЕССА кварт обезбјеђује све што вам треба за квалитетан живот на минут-два од вашег стана, без преласка улице.
НЕБЕССА КВАРТ користи напредна техничка рјешења која директно утичу на квалитет становања и оперативне трошкове. Систем геотермалног гријања и хлађења, напредна вентилација, јонизација ваздуха и микропрочишћавање воде чине основу инфраструктуре.
Енергетска оптимизација омогућава смањење потрошње у односу на стандардну новоградњу, што дугорочно утиче на стабилније и предвидљивије трошкове живота. Једноставније речено – сами утичете на своје рачуне, плаћате колико потрошите, а када нисте ту – трошкова нема.
НЕБЕССА кварт биће представљен у Бањалуци, у Делта Планету, у периоду од 25. јуна до 12. јула. Посјетиоци ће имати прилику да се упознају са концептом пројекта, локацијом и моделима куповине.
За тржиште Републике Српске овај пројекат представља улазак у нови модел становања у Београду, у којем некретнина истовремено функционише као животна база и инвестициона имовина.
За све који Београд већ осјећају као свој други дом, ово је прилика да тај осјећај добије своју конкретну адресу. Закажите презентацију позивом на број телефона +38169777 888, или на www.nebessa.rs/bl.
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