Отац прегазио дијете трактором у дворишту куће: Ужас у Србији, дјечаку се боре за живот

У београдском насељу Бегаљица, у општини Гроцка, јуче око 18 часова догодила се стравична несрећа у којој је тешко повријеђен једноипогодишњи дјечак, а љекари се тренутно боре за његов живот.

Према информацијама портала ''Телеграф.рс", до незапамћене драме дошло је у дворишту породичне куће када је отац дјетета покренуо трактор у намјери да закачи прикључну машину. У том тренутку, под још увијек неразјашњеним околностима, малишан се нашао у близини тешког возила.

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Отац, не примјетивши сина, кренуо је трактором и прегазио га.

У дворшту били отац и дјед

Како сазнаје поменути портал, у тренутку несреће поред дјечака су се налазили отац и дјед. За сада остаје непознаница како се дијете непримјетно створило тик уз точкове трактора.

"Све се одиграло у секунди. Отац је хтио само да закачи машину, нико није видио када се дјечак пришуњао возилу. Услиједио је крик, а породица је одмах скочила да помогне дјетету", наводи извор близак истрази.

Повријјеђени дечак је најприје хитно превезен у локални Дом здравља, одакле је са тешким повредама санитетским возилом пребачен у болницу, гдје љекари улажу све напоре да га спасу.

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Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста како би се утврдиле све околности ове стравичне несреће која је подигла Гроцку на ноге.