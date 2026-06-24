Трамп наредио истрагу: Смјеста се позабавите тиме

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изразио је незадовољство због спорог опадања цијена нафте у Америци и наредио је да се спроведе истрага о томе.
"Велике нафтне компаније не спуштају цијене сразмјерно знатно нижим набавним цијенама. Наредио сам Министарству одбране САД да се смјеста позабави тиме", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
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Трамп је раније објавио да је у понедјељак, 22. јуна, 19 милиона барела нафте изашло из Ормуског мореуза, те да је свијет много безбједнији усљед пада цијена тог енергента.
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