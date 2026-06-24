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Трамп наредио истрагу: Смјеста се позабавите тиме

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 08:39

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Доналд Трамп, предсједник Америке
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin/Tanjug

Предсједник САД Доналд Трамп изразио је незадовољство због спорог опадања цијена нафте у Америци и наредио је да се спроведе истрага о томе.

"Велике нафтне компаније не спуштају цијене сразмјерно знатно нижим набавним цијенама. Наредио сам Министарству одбране САД да се смјеста позабави тиме", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

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Трамп је раније објавио да је у понед‌јељак, 22. јуна, 19 милиона барела нафте изашло из Ормуског мореуза, те да је свијет много безбједнији усљед пада цијена тог енергента.

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Тагови :

Доналд Трамп

истрага

Нафта

цијене нафте

Америка

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