Француска оборила 339 температурних рекорда током најтоплијег дана од почетка мjерења

Аутор:АТВ редакција
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Француска је забележила 339 нових температурних рекорда током најтоплијег дана од почетка мјерења 1947. године, док је екстремни топлотни талас захватио велики дио земље.
Према подацима метеоролошких служби, на 135 станица оборени су апсолутни температурни рекорди, пренио је портал БФМ ТВ. Највиша температура измјерена је у мјесту Пизос у департману Ланд, гдје је забиљежено 44,3 степена Целзијуса. У истој области, станица Сабрс регистровала је рекордних 42,5 степени. Најтеже погођен био је западни дио Француске.
У департману Вандеја температура је достигла 44 степена у Ле Ербијеу, док су у Сен-Фуљану и Палуу измерена 43,8 степени. Температуре изнад 43 степена забиљежене су и у више мјеста у департманима Мен и Лоара, Жиронд, Де Севр, Шарант, Атлантска Лоара и Приморски Шарант. Топлотни талас захватио је и централни дио земље, гдје су нови рекорди постављени у департманима Шер, Ендр и Ендр и Лоара, са температурама које су достизале више од 43 степена.
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На југозападу Француске нови рекорди регистровани су у департману Ло, док је у Тулузу измјерено 41 степен Целзијуса. У граду По температура је достигла 39,9 степени. Рекордне вриједности забиљежене су и у сјеверозападним регионима земље.
У Рену је измјерено 41,3 степена, док је у Кану оборен претходни температурни рекорд са максималних 40,3 степена Целзијуса. Метеоролошка служба Метео-Франс упозорила је да би поједини рекорди и данас могли да буду оборени. Због екстремних врућина, 58 департмана стављено је под највиши, црвени степен упозорења, што погађа око 44 милиона становника Француске.
(Танјуг)
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