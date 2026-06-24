Трамп: Америчка администрација покушава да постигне праведан споразум са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да његова администрација покушава да постигне праведан споразум са Ираном.
Он је рекао да односи између Вашингтона и Техерана добро функционишу, преноси Ројтерс.
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Трамп је то рекао у мјесту Меканџи, у предграђу Алентауна, у америчкој савезној држави Пенсилванији, након посјете фабрици компаније Мек тракс, преноси Ројтерс.
Амерички предсједник је изјавио раније да је Иран пристао на "нуклеарне инспекције највишег нивоа у будућности", оцјењујући да је тиме постигнут значајан напредак у преговорима.
У објави на својој мрежи Truth Social, Трамп је навео да ће договор обезбиједити "нуклеарну искреност" и да су иранске власти направиле "велике уступке".
Он је истакао да је на основу тога одлучено да Ормуски мореуз остане отворен, уз напомену да ће америчке снаге задржати могућност поновног успостављања блокаде уколико то буде потребно.
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Такође је навео да ће средства која америчко Министарство финансија евентуално ослободи бити уплаћена на тзв. ескро рачун - посебан банковни рачун којим управља трећа, неутрална страна и који може да се користи само под унапријед договореним условима, и да ће тај новац бити под контролом САД и намијењен искључиво за куповину хране и медицинских потрепштина за Иран, прије свега из Сједињених Америчких Држава.
Према његовим ријечима, ријеч је о "хуманитарној мјери" намијењеној обезбјеђивању основних намирница и лијекова.
Амерички предсједник је нагласио да "разговори добро напредују".
Такође је рекао да је јуче из Ормуског мореуза прошло 19 милиона барела нафте, што је "рекорд свих времена".
- Цијене нафте падају, а свијет је много безбједније мјесто - навео је Трамп.
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Портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багеи демантовао је раније данас наводе о било каквом састанку са генералним директором Међународне агенције за атомску енергију, Рафаелом Гросијем као и тврдње да је постигнут договор о инспекцији иранских нуклеарних постројења погођених у недавним нападима.
(Танјуг)
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