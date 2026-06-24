Славимо Свете апостоле Вартоломеја и Варнаву: Ово данас никако не смијете да урадите

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени верници данас обиљежавају празник Светих апостола Вартоломеја и Варнаве.
Према наводима СПЦ, Свети апостол Вартоломеј један је од дванаест великих апостола.
Свети Вартоломеј, који је у нашем народу познат и као Вратолома илити Вртолома, најприје је с апостолом Филипом и сестром дјевицом Маријаном, а неко вријеме и са светим Јованом Богословом, проповиједао јеванђеље прво у Азији, затим у Индији и, најзад, у Јерменији, гдје је и мученички и скончао.
Свети апостол Варнава један од Седамдесеторице, рођен је на Кипру од богатих родитеља из племена Левијева и учио се заједно са Савлом код Гамалила. Звао се најприје Јосиф, но апостоли су га прозвали Варнавом, Сином Утјехе, пошто је умио ванредно да тјеши људске душе, преноси Информер.
Народ каже да се деци брани да се пењу по дрвећу, да не би сломила врат, забрањује се купање у ријекама, а женама да "бућкају" млијеко.
У Хомољу се обуставља сваки рад, док се у неким дијеловима земље вјерује да, ако радите на Вратолому, постоји опасност од поплава, града и олује.
Свети Вартоломеј је светац који чува усјеве и строго пази да неко не оре. Вјерује се да Вартоломеј не прашта невјерницима који данас раде, због чега ризикују да им сви усјеви пропадну.
"Смлатиће те као Вртолома праску" је реченица која се данас чује у селима у Поморављу. У овом крају нико данас не би требало да ради, да га не би светац "смлатио", каже народ.
У селима у Шумадији вјерују да светац лијечи од падавице, па болесни иду у оближњи манастир, како би се помолили, док у топличком крају сматрају да Свети Вратолома и Свети Сава данас сједе на планини и чувају све њиве како не би било неке штете. Тек када они прилегну и задремају, може доћи до града, али то се ријетко дешава.
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