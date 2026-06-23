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Лото бројеви: Извучена комбинација у 50. колу

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 20:11

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 50. кола, које је извучено 23.06.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 35, 26, 20, 38, 5, 25, 23.

Лото 7/39 резултати, 50. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 1.000.000 КМ, извучени су бројеви: 35, 26, 20, 38, 5, 25, 23.

У овој игри није било добитника

Лото плус резултати, 50. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.290.000 КМ, извучени су бројеви: 25, 19, 29, 7, 5, 3, 11.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 50. коло

Џокер игра у 50. колу износила је 20.000 КМ, извучени су бројеви: 4, 3, 6, 6, 9, 2.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

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