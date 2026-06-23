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Данас је Свети Тимотеј Бруски, а ову молитву обавезно изговорите

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 06:36

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Данас је Свети Тимотеј Бруски, а ову молитву обавезно изговорите
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог свештеномученика Тимотеја Бруског.

Због велике душевне чистоте, Бог му је дао дар чудотворства, тако да је ослобађао људе болести и других мука. Исцијелио је цара Арита од смртоносне болести, исцијели тако и једну царицу, чак ју је и обратио од таме идолопоклонства ка свјетлости истине Христа Бога.

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У вријеме гоњења хришћана под царем Јулијаном Одступником, епископ Тимотеј није хтио да се одрекне Христа, па је осуђен и бачен у тамницу. У тамници су га посјећивали вјерници, да би чули мудру поуку свог архипастира.

Сазнавши за то, опаки цар Јулијан запријети му да више не подучава народ о имену Исусовом, а када се Свети Тимотеј оглуши о његове пријетње, нареди да га убију у тамници. Душу своју предаде Господу 362. године, а његове мошти су му чудотворне.

Тропар:

"Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Тимотеју: Моли Христа Бога да спасе душе наше."

(Информер)

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