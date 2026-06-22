Вјерује се да помаже болеснима и невољнима: Овако се молимо Светом Тимотеју Бруском

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква сутра обиљежава Светог свештеномученика Тимотеја Бруског, епископа познатог по дубокој вјери, духовној мудрости и бројним чудима која му се приписују. Вјерници га поштују као заштитника оних који пролазе кроз тешка животна искушења, болести и душевне патње.
Према црквеном предању, Свети Тимотеј био је човјек изузетне чистоте и побожности, због чега му је, како се вјерује, Бог подарио дар исцељења и чудотворства. Многи су му се обраћали за помоћ, а међу њима су били и људи високог положаја.
Предање каже да је исцјелио цара Арита од тешке болести, као и једну царицу коју је, осим телесног оздрављења, привео хришћанској вјери и одвратио од идолопоклонства.
Свети Тимотеј живио је у вријеме цара Јулијана Одступника, познатог по прогону хришћана. Као епископ, није желио да се одрекне своје вјере нити да престане да проповеда Јеванђеље, због чега је ухапшен и бачен у тамницу.
Ни затвор га није спречио да окупља вернике. Људи су долазили да га слушају, траже савјет и утјеху, а његове ријечи многима су давале снагу да истрају у вјери.
Када је цар сазнао да Тимотеј и из тамнице наставља да поучава народ о Христу, наредио му је да престане. Светитељ није послушао претње, па је осуђен на смрт.
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Мученички је пострадао 362. године, а његова душа, према црквеном предању, преселила се Господу. Вјерује се да су његове мошти чудотворне и да и данас помажу онима који му се искрено моле.
"О свети свештеномучениче Тимотеје, вјерни слуго Христов и храбри исповедниче вјере, погледај на нас грешне и недостојне који ти се са вјером обраћамо. Умоли Господа да нам подари здравље душе и тијела, мир у дому, снагу у искушењима и мудрост да ходимо путем истине. Нека нас твој примјер непоколебљиве вјере учврсти у љубави према Богу и ближњима. Моли Христа Бога да спасе душе наше. Амин."
Тропар Светом свештеномученику Тимотеју Бруском гласи:
"Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања. Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Тимотеју. Моли Христа Бога да спасе душе наше."
(телеграф)
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