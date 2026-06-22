Полиција контролише употребу појаса и сигурносних сједалица

Аутор:АТВ редакција
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Требињска полиција ће од 23. до 25. јуна спровести појачану контролу употребе безбједносних појасева, сигурносних сједалица и употребу мобилних телефона током вожње.
"Према важећим законским прописима употреба безбједносног појаса је обавезна за сва лица у возилу. Безбједносни појас је основни облик заштите од тјелесних повреда приликом учествовања у саобраћајној незгоди. Превоз дјеце у сигурносној сједалици је обавезан све док дијете не достигне висину да се може правилно везати безбједносним појасом на подметачу. Закон прописује употребу сигурносне сједалице или подметача све до 12 године", саопштено је из полиције.
Према Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ телефон може да се користи уколико возач користи „hands free“ систем.
Полицијска управа Требиње апелује на све учеснике у саобраћају да с обзиром на појачан интезитет саобраћаја, повећан број пјешака, као и туристичку сезону прилагоде своје учешће тренутним условима.
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