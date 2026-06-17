СПЦ данас обиљежава Свете мироносице Марту и Марију

Аутор:АТВ
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Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају дан посвећен Светим мироносицама Марти и Марији.
Прича о Марти и Марији и моменту када их је посетио Исус Христ је добро позната свима који су читали Библију и слушали богослужења.
– Док су они тако путовали, уђе Исус у једно село. Жена нека, именом Марта, прими га у кућу. Имала је сестру која се звала Марија. Она седе до ногу Господинових и слушаше ријеч његову. А Марта бијаше сва заузета послуживањем па приступи и рече: »Господине, зар не мариш што ме сестра саму оставила послуживати? Реци јој дакле да ми помогне.«“ (Лука 10, 38-40)
У Лукином еванђељу читамо како је Исус ушао у неко село и дочекала га је Марта. Марта је можда била добар домаћин, она је дочекала Исуса у свој дом, и она је послуживала. Марија је, с друге стране, села и слушала Исусову проповијед.
Чини се како је Марта била заокупљена угошћавањем и припремом. Толико се бринула да све буде у реду да је од Господина Исуса затражила да Марији нареди да јој помогне.
Је ли Марта погрешила што се наљутила на Марију?
У својим очима, није, но Исус је сматрао да јесте.
Многи од нас то не желе признати, но попут Марте смо. Када смо у присуству Бога, радије се бринемо за ситнице. У нашој жељи да служимо често се концентришемо на небитне ствари, умјесто на Исуса Христа.
Многи од нас су попут Марте. Не можемо се помолити због много посла којег имамо. Не можемо стати на тренутак и читати Библију зато што имамо неке рокове.
Хришћани слични Марти не могу се усмјерити на Христа зато што су усмјерени на хришћанство и цркву – више на институцију и зграду, него на Бога.
Марија је једноставно сјела и помислила: “Остало може чекати, Исус је овдје и своје ћу вријеме посветити њему”, пише Курир.
Данас, на дан посвећен Марти и Марији, урадите само једну ствар: оставите све и посветите се Богу и молитви.
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