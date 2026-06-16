Сутра славимо Свете Мироносице: Чега треба да се одрекнемо на овај дан?

Аутор:АТВ
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Српски народ вијековима његује обичаје и вјеровања која се преносе с генерације на генерацију, а сваки празник носи своју поруку и симболику. Тако је и 17. јун посвећен светим сестрама мироносицама Марти и Марији, чији живот и еванђеоска прича и данас имају снажно духовно значење.
Марта и Марија остале су упамћене по сусрету са Исусом Христом, када су га угостиле у свом дому. Марта је, као типична домаћица, била заузета припремама, желећи да све буде савршено и уређено. С друге стране, Марија је сјела поред њега и посветила се слушању, потпуно смирена и присутна у тренутку.
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Управо у тој разлици крије се и порука приче. Марта је била окренута обавезама и бризи да све функционише беспријекорно, док је Марија изабрала тишину, пажњу и духовну присутност. Према предању, Исус је управо Маријин избор означио као „бољи дио“, не умањујући Мартин труд, већ истичући важност унутрашњег мира и посвећености.
Према народном предању, дан посвећен Марти и Марији сматра се временом када треба успорити и посветити се смирењу. Вјерује се да је то дан када молитва има посебну снагу, посебно ако долази из искрене намјере и тишине. У многим домаћинствима овај дан се проводи без тешких послова и непотребног стреса, уз симболично повлачење од свакодневне буке. У појединим крајевима обичај је да се ујутру упали свијећа и изговори кратка молитва за мир у дому.
Старији вјерници савјетују и да се макар дио дана проведе без телефона, телевизије и других ометања, како би се човјек посветио себи и свом унутрашњем миру.
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Суштина овог дана није у одрицању од свакодневних обавеза, већ у подсјећању на равнотежу. Марта нас учи одговорности и раду, док Марија симболизује тишину, присутност и духовни мир.
Зато се 17. јун често доживљава као позив да макар на кратко успоримо, удаљимо се од буке и вратимо себи – јер, како вјеровање каже, све обавезе ће сачекати, али мир који пронађемо у себи не треба одлагати.
(Она.рс)
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