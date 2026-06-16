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Један играч у трансу: Извучени Лото бројеви у 48. колу

Аутор:

Стеван Лулић
16.06.2026 20:13

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Извучени су Лото бројеви у 48. колу ове игре коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије.

Добитна комбинација гласила је 3, 16, 28, 15, 33, 39 и 10.

Иако није извучена главна награда вриједна 850.000 КМ, један играч је на шест извучених бројева вјероватно био у трансу, ако је гледао пренос извлачења уживо.

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Наиме, њему је фалио број 27 да би освојио поменути износ, али је из бубња изашао број 10.

Он, али и још седам играча, освојио је шестицу која му је донијела по око 7.300 КМ.

Лото плус

Лото плус игра носила је премију од 5.200.000 КМ, а извучени су бројеви 30, 38, 8, 3, 1, 9 и 31.

Ни у овој игри није било главног добитника.

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То је било јасно већ након шест извучених бројева јер нико од играча тада није имао толико погодака

Џокер

Игра Џокер је такође имала милионску вриједност - главна награда износила је округло милион марака.

Џокер број гласио је - 144024.

То, ипак, није била добитна комбинација, тако да ће фонд награда расти за сљедеће коло.

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