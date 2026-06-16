Дијете хитно хеликоптером превезено из Бањалуке у Београд

Аутор:АТВ
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Дијете и његова мајка транспортовани су хеликоптером Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске из Бањалуке у Београд на наставак лијечења.
Како је наведено из МУП-а Српске, двогодишње дијете је задобило опекотине.
Они су превезени из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Институт за мајку и дете у Београд.
"Дијете је у пратњи љекара, због задобијених опекотина, хитно превезено на даље лијечење у Институт за мајку и дете", саопштио је МУП Српске..
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