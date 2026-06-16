Logo

Дијете хитно хеликоптером превезено из Бањалуке у Београд

Аутор:

АТВ
16.06.2026 15:22

Коментари:

0
хеликоптер
Фото: ATV

Дијете и његова мајка транспортовани су хеликоптером Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске из Бањалуке у Београд на наставак лијечења.

Како је наведено из МУП-а Српске, двогодишње дијете је задобило опекотине.

Они су превезени из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Институт за мајку и дете у Београд.

"Дијете је у пратњи љекара, због задобијених опекотина, хитно превезено на даље лијечење у Институт за мајку и дете", саопштио је МУП Српске..

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хеликоптер

лијечење

Београд

Бањалука

Опекотине

Медицински транспорт

Коментари (0)

Прочитајте више

Напад на Либан

Свијет

Хезболах: Иран ће тражити повлачење израелских трупа из Либана

1 ч

0
Предсједник ХЗД-а Драган Човић

БиХ

Човић: 100 тачака на дневном реду сљедеће сједнице Дома народа

1 ч

0
Прехлада алергија

Савјети

Како лакше преживјети алергију: Важно је реаговати на вријеме

1 ч

0
Саво Минић

Бања Лука

У ГУ Бањалука 230 радника више; Минић: "Грађани плаћају вашу штедњу"

1 ч

2

Више из рубрике

Удружење "Црвено-плави"

Друштво

„100 доза за 100 година“: Удружење „Црвено-плави“ позива грађане на даривање крви

3 ч

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.

Друштво

Наредних дана све топлије, за викенд и до 36 степени

4 ч

0
Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.

Друштво

Данас претежно сунчано и топлије

7 ч

0
Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба

Друштво

У Српској рођена 31 беба

8 ч

0

  • Најновије

16

20

Битно: Сједница Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета

16

14

Велики пројекат у Српској: Ево гдје ниче соларна електрана величине 160 фудбалских терена

16

12

Luštica Bay представља развојну визију интегрисаног приморског града на конференцији "Требиње 2026 – Градимо регион"

16

10

Спријечен напад на Бијелу кућу

16

03

Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима