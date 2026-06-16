Како лакше преживјети алергију: Важно је реаговати на вријеме

Аутор:АТВ
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Постоји онај тренутак у години који многи препознају и прије него што погледају календар.
Пробудите се ујутро и нешто није како треба.
Очи пеку. Нос је запушен. Кијање креће једно за другим. Глава је тешка, концентрација слаба, а дан је тек почео. И онда се сјетите – поново је стигла сезона алергија.
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За људе који немају тај проблем, алергија је само неколико кихања. Нешто пролазно и безазлено. Али они који се са њом боре сваке године знају да је у питању много више од тога.
То су непроспаване ноћи јер не можете нормално да дишете. Шетње које избјегавате када све око вас процвјета. Тренинзи које прескачете. Дани на послу када покушавате да останете фокусирани док вам очи сузе, а марамице постају најважнија ствар на столу.
Проблем није само у симптомима. Проблем је што алергија почиње да ремети ваш свакодневни живот.
Већина нас алергију препозна тек када почну кијање, цурење носа, свраб или сузне очи. Међутим, тада реакција заправо није тек почела – она је већ у току.
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Када организам дође у контакт са поленом, травом, прашином или амброзијом, покреће се читав низ процеса које не видимо. Активирају се ћелије које учествују у алергијској реакцији и ослобађа се хистамин, једна од кључних супстанци одговорних за симптоме које касније осјећамо.
Ако сваке године пролазите кроз исти сценарио, вјероватно знате колико брзо неколико дана нелагодности може да прерасте у седмице током којих планирате активности према прогнози полена.
Зато стручњаци често наглашавају да је важно размишљати унапријед. Када знате да вам се алергија враћа сваке године, важно је на вријеме потражити одговарајућу подршку и савјет љекара или фармацеута.
Један од производа намијењених подршци током сезоне алергија је Аллерин.
Аллерин је додатак исхрани који садржи комбинацију кверцетина, ресвератрола и витамина Ц. Кверцетин је биљни флавоноид за који се сматра да учествује у процесима повезаним са алергијским одговором организма.
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Не дозволите да вам алергија поквари планове
Живот током сезоне алергија не мора да буде непрекидна борба са марамицама, умором и осјећајем да вам нешто стално ремети планове.
Аллерин се користи једноставно – једна капсула дневно уз чашу воде, као додатак исхрани током сезоне алергија. Може се користити и уз терапију коју је препоручио љекар.
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Када знате да вам се алергије враћају из године у годину, важно је да се на вријеме припремите и пронађете приступ који вам највише одговара, преноси Телеграф.
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