Да ли треба искључити бојлер када је невријеме?

Аутор:АТВ
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Љетне олује често долазе изненада, а са њима и дилема које уређаје треба искључити и колико је заправо опасно користити воду док напољу сијева? Иако савремени објекти имају громобране, додатни опрез је неопходан како бисте спријечили кварове на драгоцјеној електроници, али и осигурали сопствену безбједност.
Металне цијеви кроз које пролази вода су одлични проводници струје. Уколико гром удари у близини зграде или куће, електрицитет може да “путује” кроз водоводне цијеви. Због тога се препоручује да се током снажних грмљавина не туширате, не купате и не перете судове. Искључивањем бојлера прекидате везу са електричном мрежом и смањујете ризик од струјног удара или квара грејача.
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Многи мисле да је довољно само угасити уређај на дугме, али није. Да бисте заштитили телевизоре, рачунаре и фрижидере, потребно је да их физички извучете из утичнице. Удар грома у електродистрибутивну мрежу може да изазове нагли скок напона који пржи осјетљиве матичне плоче уређаја. Лаптопови и таблети су потпуно безбједни за кориштење, под условом да нису повезани на пуњач.
Док су мобилни и бежични телефони безбједни јер не користе физичку везу са инсталацијама, стари фиксни телефони са каблом могу бити опасни. Ако гром удари у телефонски стуб, електрични импулс може да “путује” директно до слушалице коју држите на уву. Током олује, држите се мобилног телефона.
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Иако су мале шансе да гром погоди дом, штета коју може да направи је огромна. Најбоља пракса је да, чим чујете прву грмљавину у даљини, искључите уређаје из зида и одложите туширање док се небо не смири, преноси Мондо.
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