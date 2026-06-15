Logo

Да ли треба искључити бојлер када је невријеме?

Аутор:

АТВ
15.06.2026 20:54

Коментари:

0
Да ли треба искључити бојлер када је невријеме?
Фото: Max Vakhtbovycn/Pexels

Љетне олује често долазе изненада, а са њима и дилема које уређаје треба искључити и колико је заправо опасно користити воду док напољу сијева? Иако савремени објекти имају громобране, додатни опрез је неопходан како бисте спријечили кварове на драгоцјеној електроници, али и осигурали сопствену безбједност.

Да ли је потребно искључити бојлер?

Металне цијеви кроз које пролази вода су одлични проводници струје. Уколико гром удари у близини зграде или куће, електрицитет може да “путује” кроз водоводне цијеви. Због тога се препоручује да се током снажних грмљавина не туширате, не купате и не перете судове. Искључивањем бојлера прекидате везу са електричном мрежом и смањујете ризик од струјног удара или квара грејача.

Сунце и врућина

Свијет

Метеоролози упозоравају: 2027. би могла бити најтоплија у историји

Многи мисле да је довољно само угасити уређај на дугме, али није. Да бисте заштитили телевизоре, рачунаре и фрижидере, потребно је да их физички извучете из утичнице. Удар грома у електродистрибутивну мрежу може да изазове нагли скок напона који пржи осјетљиве матичне плоче уређаја. Лаптопови и таблети су потпуно безбједни за кориштење, под условом да нису повезани на пуњач.

Фиксни телефони су заборављена опасност

Док су мобилни и бежични телефони безбједни јер не користе физичку везу са инсталацијама, стари фиксни телефони са каблом могу бити опасни. Ако гром удари у телефонски стуб, електрични импулс може да “путује” директно до слушалице коју држите на уву. Током олује, држите се мобилног телефона.

илу-мјесец-10032026

Занимљивости

Стиже млади Мјесец у Близанцима: Многима би могао промијенити планове

Иако су мале шансе да гром погоди дом, штета коју може да направи је огромна. Најбоља пракса је да, чим чујете прву грмљавину у даљини, искључите уређаје из зида и одложите туширање док се небо не смири, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бојлер

Струја

Грмљавина

невријеме

Коментари (0)

Прочитајте више

Поплављене улице у Сарајеву након обилне кише.

Градови и општине

Улице у Сарајеву поплављене, шахтови избацују воду: Саобраћај у колапсу

3 ч

0
Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.

Љубав и секс

Психолози сматрају да су ово највећи непријатељи везе: Није превара у питању

3 ч

0
Милан Станковић пјевач из Србије

Сцена

Откривено када се Милан Станковић враћа на сцену

4 ч

0
Јако невријеме праћено градом величине љешника, које је послије подне захватило Пале, узроковало је нестанак струје у дијелу ове општине.

Градови и општине

Град оставио дио општине без струје: Јако невријеме погодило Пале

5 ч

0

Више из рубрике

Како да не постанете лака мета: Трикови којима провалници провјеравају да ли сте кући

Савјети

Како да не постанете лака мета: Трикови којима провалници провјеравају да ли сте кући

7 ч

0
Ако одјећа не мирише лијепо након прања, ево у чему гријешите

Савјети

Ако одјећа не мирише лијепо након прања, ево у чему гријешите

8 ч

0
Воће

Савјети

Како природно уклонити пестициде са омиљеног љетњег воћа?

2 д

0
Ако парадајз изгледа овако, не купујте га: Јасан знак да је пун хемије

Савјети

Ако парадајз изгледа овако, не купујте га: Јасан знак да је пун хемије

3 д

0

  • Најновије

23

02

Гд‌је су Зеленортска Острва? Прича о сензацији СП

23

01

Египат шокирао "Црвене ђаволе", Белгија спасила бод на старту Мундијала

22

53

Ове боје нас чине старијима: Истичу несавршености и умор на лицу

22

36

Трагедија која је потресла цијелу Србију: Радник погинуо под мистериозним околностима

22

34

Неко је богатији за 910.000 евра: Извучена лото петица

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима