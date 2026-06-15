Психолози сматрају да су ово највећи непријатељи везе: Није превара у питању

Аутор:АТВ
Коментари:0
Већина људи вјерује да је превара најјачи ударац који једна веза може да доживи.
Ипак, психолози све чешће указују на нешто много суптилније и потенцијално опасније. Не ради се о великим драмама, већ о малим, свакодневним обрасцима понашања који полако, готово непримјетно, разграђују блискост.
Сцена
Откривено када се Милан Станковић враћа на сцену
Један од најпознатијих истраживача партнерских односа, психолог Џон Готман, годинама је проучавао динамику између парова и идентификовао четири понашања која назива „четири коњаника апокалипсе“ у вези. Ова метафора описује обрасце који, када постану учестали, готово неизбјежно воде ка емотивном удаљавању и раскиду.
Први „коњаник“ је константна критика - не она конструктивна, већ она која стално таргетира личност, а не понашање. Временом, однос престаје да буде простор разумијевања и постаје низ замјерки, гдје се партнер осјећа као да је стално под испитом.
Други образац је аутоматска дефанзива. Умјесто слушања, јавља се потреба да се свака примједба одбије или пребаци кривица. Реченице попут „а ти никад…“ постају замјена за разговор, а стварни дијалог нестаје.
Трећи коњаник је повлачење - емотивно затварање и прекид комуникације. То је она фаза када један партнер престаје да одговара, објашњава или учествује. Споља дјелује као мир, али у суштини то је зид који расте између двоје људи.
Наука и технологија
Уводи се забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година и полицијски час за интернет у овој земљи
Четврти и најтоксичнији образац је презир. То су саркастични коментари, подругљив тон, окретање очију, иронија и погледи који јасно поручују: „ниси ми важан“. За разлику од љутње, која показује да емоција још постоји, презир указује на губитак поштовања, а без поштовања, веза се брзо урушава.
На први поглед, фразе попут „ок“, „како год“, „није битно“ или „уради како хоћеш“ дјелују безазлено. Као покушај смиривања тензије. У стварности, оне често означавају емотивно повлачење.
То је тренутак када један партнер престаје да улаже енергију у разговор. Не зато што је миран, већ зато што је одустао. А друга страна то не доживљава као смиреност, већ као равнодушност.
И управо ту почиње тиха ерозија односа - када се више не разговара да би се разумјело, већ само да би се завршило.
Психолози овај механизам називају Stonewalling - емотивно затварање и повлачење иза менталног зида. Временом, то ствара хладну атмосферу у којој партнери више не реагују једно на друго, већ паралелно постоје у истој причи.
Однос тада престаје да буде жив систем и постаје функционална, али емотивно празна заједница.
Економија
Цијена нафте опада након договора Америке и Ирана
Иронија у односима ријетко је безазлена. Чешће је то маскирана форма агресије - коментар упакован као шала, али са јасном поруком потцјењивања. У тим моментима један партнер доминира, док се други постепено повлачи и смањује.
Проблем је што се то не дешава одједном. Већ кроз мале, понављане „шале“ које на крају постану образац.
Истраживања показују да хронична емоционална тензија у вези не остаје само на психолошком нивоу. Повишен стрес, стална напетост и осјећај несигурности могу утицати на ниво кортизола, имуни систем, сан и опште физичко стање.
Другим ријечима, тијело реагује на емотивну климу једнако озбиљно као и на физичку пријетњу - јер за мозак, одбацивање и конфликт често дјелују као опасност.
Економија
Јагњетина коначно јефтинија: Погледајте зашто је сад треба куповати
Везе се ријетко завршавају једном великом одлуком. Много чешће се гасе кроз низ малих тренутака: поглед који изостане, реченицу која боли више него што би требало, или тишину која траје предуго.
Љубав не нестаје нагло. Она се повлачи онда када нестане поштовање, слушање и емпатија. А без тога, чак и најјача повезаност полако губи свој пулс.
(Женски магазин)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Љубав и секс
3 д0
Љубав и секс
6 д0
Љубав и секс
1 седм0
Љубав и секс
1 седм0
Најновије
20
34
20
31
20
28
20
22
20
20
Тренутно на програму