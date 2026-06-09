Умјетност "малих ствари": Како оживјети страст у ужурбаној свакодневици

Аутор:АТВ
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Свакодневни, свјесни избори којима партнеру показујемо да је и даље најважнија особа у нашем животу помажу у одржавању романтике.
Почетак сваке везе обиљежен је узбуђењем, ишчекивањем и оним осјећајем да дани безбрижне заљубљености никада неће проћи. Али, како вријеме одмиче, а стварност с обавезама, послом и дјецом преузима главну улогу, почетни жар природно слаби. Многи парови тада помисле да су за оживљавање страсти потребни скупи одмори или грандиозне романтичне гесте. Брачни терапеути су, међутим, сложни у једноме: тајна дуговјечних и срећних веза не крије се у изванредним догађајима, већ у снази малих, свакодневних тренутака пажње.
Један од водећих свјетских стручњака за односе, др Џон Готман, деценијама је проучавао хиљаде парова како би открио шта успјешне везе чини таквима. Његов закључак је изненађујуће једноставан, а његов мото гласи: „Мале ствари често”. Готман тврди да стабилност и задовољство у браку зависе од тога како партнери реагују на међусобне „понуде за повезивање”. То су ситни, често неизговорени позиви на пажњу: коментар о нечему што виде кроз прозор, уздах након напорног дана или пружање руке током шетње.
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Партнер који на такву „понуду” одговори позитивно, односно „окрене се” према другоме, улаже на заједнички „емоционални банковни рачун”. Сваки осмијех, загрљај или пажљиво саслушана реченица мали је улог који гради отпорност везе. Парови са високим стањем на том рачуну лакше преброде неизбјежне сукобе и кризе јер су изградили чврст темељ повјерења и добре воље.
У ужурбаној свакодневици лако је заборавити на партнера. Зато стручњаци савјетују стварање свјесних, малих ритуала који не одузимају пуно времена, а имају голем учинак. Један од најпознатијих Готманових савјета је „пољубац од шест секунди”. Зашто баш шест? Зато што је то довољно дуго да се прекине рутина, смањи хормон стреса кортизол и подстакне лучење окситоцина, познатог као „хормон љубави”.
Слично важи и за ритуале растанка и поновног сусрета. Прије одласка на посао питајте партнера шта га чека тог дана. По повратку кући, одвојите двадесетак минута за разговор о томе како вам је прошао дан, али без рјешавања проблема или расправљања о кућним пословима. Циљ је једноставно бити присутан и саслушати. Брачна терапеуткиња Сузан Хартман Бренизер савјетује да је активно слушање, без ометања и уз контакт очима, један од најјачих показатеља поштовања и љубави.
Иако су ријечи важне, истраживања потврђују стару изреку. Тим са Универзитета „Пен Стејт” открио је да људи дјела доживљавају као аутентичнији доказ љубави него изговорене ријечи. Скувати партнеру прву јутарњу кафу, наточити гориво у његов аутомобил јер знате да он то не воли или једноставно преузети на себе задатак попут изношења смећа без да вас се то тражи – све су то гесте које говоре: „Видим те, мислим на тебе и желим ти олакшати живот.”
Изражавање захвалности за те ситнице кључно је како се труд не би почео узимати здраво за готово. Једноставно „хвала ти што си то учинио” спречава накупљање огорчености и потврђује партнеру да је његов допринос примијећен и цијењен. Понекад је најромантичнија ствар коју можете чути управо то да је ваш партнер примијетио и цијенио нешто што радите сваки дан.
У коначници, трајна љубав и страст не одржавају се ватрометима, већ сталним титрањем малих свијећа. Не чекајте годишњицу или Дан заљубљених; покажите љубав данас, кроз једну малу, наизглед неважну гесту. Њен ће одјек бити већи него што можете замислити, преноси Жена.нет.хр.
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