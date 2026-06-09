Срушио се авион у Хрватској: Има повријеђених

Аутор:АТВ
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Полиција је данас око 8:35 часова примила пријаву да се мали авион срушио у Врсару у Хрватској, близу аеродрома.
Једна особа је повријеђена и све службе хитне помоћи су послате на лице мјеста, саопштила је полиција, преноси Курир.
Тренутно нема информација о степену задобијених повреда.
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