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Срушио се авион у Хрватској: Има повријеђених

Аутор:

АТВ
09.06.2026 09:38

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Авион
Фото: pexels/ Mathew Browne

Полиција је данас око 8:35 часова примила пријаву да се мали авион срушио у Врсару у Хрватској, близу аеродрома.

Једна особа је повријеђена и све службе хитне помоћи су послате на лице мјеста, саопштила је полиција, преноси Курир.

Тренутно нема информација о степену задобијених повреда.

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Тагови :

Авионска несрећа

Хрватска

авион

повријеђени

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