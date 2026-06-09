Реанимација дјечака који се угушио крофном трајала 45 минута: Трагедија потресла Загреб

Аутор:АТВ
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Јавност у Хрватској потресла је трагедија која се догодила у једној основној школи на подручју Велике Горице, гдје је током великог одмора преминуо деветогодишњи дјечак након што се угушио комадом хране.
Према информацијама које преноси РТЛ Данас, несретни догађај десио се у понедјељак, 8. јуна, око 15 сати. Дјечак је током одмора јео крофну, а према ријечима ученика и наставника, у једном тренутку узео је превелик залогај који му је завршио у дишним путевима.
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Дежурна докторка Завода за хитну медицину Загребачке жупаније Сања Кос изјавила је да је дјечак непосредно прије трагедије био весео, играо се и дружио с вршњацима.
"Дјеца која су била поред њега рекла су да је поплавио, престао дисати, изгубио свијест и срушио се. Учитељице су одмах прискочиле у помоћ, позвале Хитну помоћ и започеле поступак оживљавања", казала је Кос.
Када је екипа хитне помоћи стигла у школу, учитељице су већ проводиле масажу срца и вјештачко дисање. Доктори су потом наставили реанимацију и примијенили све расположиве мјере спашавања.
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"Није дисао и није му радило срце. Примјенили смо напредне мјере реанимације и лијекове, али дијете није реаговало. Нажалост, уочени су сигурни знакови смрти и оживљавање је прекинуто у 15.35 сати", навела је Кос.
Према њеним ријечима, покушаји спашавања трајали су између 45 и 50 минута.
"Ово је изузетно тешка интервенција. Најтеже је када је ријеч о дјеци и када, упркос свим напорима, не успијете спасити живот", рекла је Кос, изразивши саучешће породици.
Након трагедије у школу би требао стићи кризни тим Министарства образовања како би пружио психолошку подршку ученицима, наставницима и запосленима школе који су свједочили овом трагичном догађају.
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Стручњаци подсјећају да је код гушења храном пресудно брзо препознавање симптома и пружање прве помоћи, али истичу да постоје ситуације у којима, упркос правовременој реакцији, исход може бити трагичан.
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