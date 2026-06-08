Пензионерки 7.200 КМ за обуку нове секретарицe!

Аутор:АТВ
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У Агенција за рад и запошљавање БиХ, која би требала да буде примјер свима по питању спровођења законских прописа из области пријема радника, откривена је несвакидашња пракса када је ријеч о склапању уговора о дјелу.
Томе свједочи и ангажовање бивше раднице, која је након одласка у пензију, експресно враћена у институцију како би обучавала ново особље што је пореске обвезнике коштало чак 7.200 КМ.
Према најновијем ревизорском извјештају за 2025. годину, укупни издаци Агенције за рад и запошљавање по основу уговора о дјелу износили су 13.050 КМ. Иако је овај износ остао унутар планираног буџетског оквира од 13.650 КМ, начин на који је новац распоређен за пет ангажованих лица изазвао је оштру реакцију ревизора.
Током прошле године, Агенција је једнократно ангажовала четири лица на специфичним пословима, за шта је укупно исплаћено 5.850 КМ. Овај новац подијељен је за ангажман лица на пословима реализације софтвера, симултаног превођења, столарских и браварских радова, те унапређење система обраде захтјева код имплементације међународних споразума о социјалном осигурању у области незапослености.
Међутим, далеко већи износ од комплетног поменутог пакета стручних услуга отишао је на рачун само једне особе, и то бивше раднице Агенције која је у јуну 2025. године отишла у пензију. Она је након тога ангажована чак два пута, на периоде од 30 и 45 дана.
Њен задатак је био да обучава новозапослени кадар на позицији техничког секретара, као и да помаже техничком секретару и референту за административно архивске послове у обављању послова упражњеног радног мјеста референта за протокол и архиву.
За свега 75 дана ангажмана, овој пензионерки су исплаћене двије накнаде, једна од 3.200 КМ и друга од чак 4.000 марака.
Ревизори су у свом извјештају јасно потцртали да овакво поступање институција БиХ не би смјело да буде пракса. Они упозоравају да су правила јавних конкурса јасна, односно да кандидати који се примају на посао морају унапријед задовољавати све услове и посједовати основне вјештине за то радно мјесто.
"Увођење новозапосленог лица у посао на овај начин не би требало бити пракса у институцијама БиХ. Подразумијева се да најуспјешнији кандидат посједује основне вјештине које захтијева то радно мјесто", стоји у извјештају.
Канцеларија за ревизију је додатно нагласила да институције, уколико постоји стварна потреба за обуком запослених, то морају рјешавати кроз интерне програме или формална стручна усавршавања у складу са законима, а не приватним ангажманима.
Осим тога што је сам концепт обуке проглашен спорним, ревизори су ставили посебан акценат на финансијску страну овог аранжмана, закључивши да је овакав уговор потпуно неодржив.
"Наведено ангажовање није допустиво и оправдано са становишта висине исплаћене накнаде", закључили су ревизори у свом налазу.
Агенција за рад и запошљавање је у остављеном року доставила коментар да нема примједби на нацрт ревизорског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ. Дакле, налаз ревизора и утврђени пропусти у области запошљавања представљају коначан извјештај без корекција у односу на нацрт извјештаја о обављеној финансијској ревизији за 2025. годину.
Агенција за рад и запошљавање БиХ у прошлој години имала је на располагању 1,71 милион марака. Од тог износа, на њиховој адреси остварени су расходи од 1,57 милиона КМ, што је за 133.346 КМ мање у односу на расположиви буџет за 2025. годину, преноси Глас Српске
Највише новца потрошено је на бруто плате и то 1,08 милиона марака, док је 220.730 отишло на накнаде трошкова запослених. На путне трошкове потрошено је 94.051 КМ, а на издатке за текуће одржавање 72.593 КМ, док је за уговорене и друге посебне услуге искеширано 43.603 КМ.
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