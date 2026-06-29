Огласило се Тужилаштво о несрећи у Бањалуци у којој има погинулих

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво Бањалука огласило се након саобраћајне незгоде у којој је једно лице смртно страдало.
Како је саопштено из тужилаштва, несрећа се догодила 28. јуна око 21.01 час у Улици краљевачких и крагујевачких жртава у Бањалуци.
У саобраћајној незгоди учествовали су путничко возило марке „рено“, којим је управљао П.Д, рођен 1968. године из Бањалуке, и путничко моторно возило марке „шкода“, којим је управљао П.С, рођен 1991. године, такође из Бањалуке.
Приликом саобраћајне незгоде смртно је страдао возач „реноа“ П.Д. из Бањалуке.
Србија
Дијете страдало у незгоди код Параћина: Црни биланс - седам мртвих за седам дана
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бањалука.
Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере ради утврђивања свих околности саобраћајне незгоде.
Наложена је и обдукција тијела смртно страдалог лица, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
11
28
11
22
11
20
11
17
11
15
Тренутно на програму