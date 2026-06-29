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Огласило се Тужилаштво о несрећи у Бањалуци у којој има погинулих

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 10:26

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Огласило се Тужилаштво о несрећи у Бањалуци у којој има погинулих
Фото: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Окружно јавно тужилаштво Бањалука огласило се након саобраћајне незгоде у којој је једно лице смртно страдало.

Како је саопштено из тужилаштва, несрећа се догодила 28. јуна око 21.01 час у Улици краљевачких и крагујевачких жртава у Бањалуци.

У саобраћајној незгоди учествовали су путничко возило марке „рено“, којим је управљао П.Д, рођен 1968. године из Бањалуке, и путничко моторно возило марке „шкода“, којим је управљао П.С, рођен 1991. године, такође из Бањалуке.

Приликом саобраћајне незгоде смртно је страдао возач „реноа“ П.Д. из Бањалуке.

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Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука заједно са полицијским службеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бањалука.

Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере ради утврђивања свих околности саобраћајне незгоде.

Наложена је и обдукција тијела смртно страдалог лица, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

ОЈТ Бањалука

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