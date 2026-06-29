Пијани возач из БиХ покушао проћи кроз саобраћајну блокаду: Користи лажну ротацију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Двадесетшестогодишњи држављанин Босне и Херцеговине покушао је у суботу око 16.40 сати аутомобилом проћи кроз саобраћајну блокаду постављену због одржавања триатлона у аустријском граду Велсу, преноси Кронен Зајтунг.
Како би увјерио редаре и полицију да га пропусте, на кров возила поставио је укључено наранџасто ротационо упозоравајуће свјетло, а истовремено је возио са укљученим сва четири показивача смјера.
Када је стигао до блокаде, гестикулацијом је покушао дати до знања да жели да му се омогући пролазак. Међутим, полицајци су током контроле примијетили да возач показује јасне знакове алкохолисаности.
Свијет
Старцу (86) цариници на аеродрому отворили кофер и и пронашли скоро пет килограма кокаина
Мушкарац је полицији објаснио да само жели проћи кроз блокаду како би стигао кући, али је алкотест показао 1,02 промила алкохола у крви, чиме су потврђене сумње да је возио под утицајем алкохола.
Како наводи Кронен Зајтунг, против држављанина БиХ поднесено је више пријава због почињених прекршаја.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
11
28
11
22
11
20
11
17
11
15
Тренутно на програму