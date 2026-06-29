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Пијани возач из БиХ покушао проћи кроз саобраћајну блокаду: Користи лажну ротацију

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 09:56

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

Двадесетшестогодишњи држављанин Босне и Херцеговине покушао је у суботу око 16.40 сати аутомобилом проћи кроз саобраћајну блокаду постављену због одржавања триатлона у аустријском граду Велсу, преноси Кронен Зајтунг.

Како би увјерио редаре и полицију да га пропусте, на кров возила поставио је укључено наранџасто ротационо упозоравајуће свјетло, а истовремено је возио са укљученим сва четири показивача смјера.

Када је стигао до блокаде, гестикулацијом је покушао дати до знања да жели да му се омогући пролазак. Међутим, полицајци су током контроле примијетили да возач показује јасне знакове алкохолисаности.

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Мушкарац је полицији објаснио да само жели проћи кроз блокаду како би стигао кући, али је алкотест показао 1,02 промила алкохола у крви, чиме су потврђене сумње да је возио под утицајем алкохола.

Како наводи Кронен Зајтунг, против држављанина БиХ поднесено је више пријава због почињених прекршаја.

(Аваз)

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Тагови :

Аустрија

пијан

Возачи

ротација

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