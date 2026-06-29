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Продужен притвор осумњиченом за насиље у породици

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 09:25

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука продужио је притвор осумњиченом А.Л. за кривично дјело Насиље у породици, на штету бивше супруге.

Поступајући тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука након испитивања осумњиченог лица A.Л. рођен 1976. године из Градишке, упутио је дана 28.06.2026.године, приједлог за одређивање мјере притвора Основном суду у Градишци, због постојања основане сумње да је дана 26.06.2026.године,починио кривично дјело Насиље у породици или породичној заједници из члана 190.став 3. КЗ РС, на штету бивше супруге.

Тужилац је упутио приједлог за одређивање мјере притвора због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело, сходно одредби члана 197. став 1. тачка в. Закона о кривичном поступку Републике Српске.

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О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Градишци, саопштено је из ОЈТ Бањалука.

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Тагови :

ОЈТ Бањалука

Полиција

Градишка

насиље у породици

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