Сударили се камион и аутомобил код Рибника, више повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Више лица повријеђено је данас у судару камиона и аутомобила у мјесту Доње Заблеће код Рибника, рекао је Срни старјешина Ватрогасног друштва из Рибника Данијел Митровић.
Митровић је додао да су због овог удеса интервенисали и ватрогасци.
Он је навео да је повријеђенима прва помоћ указана у Дому здравља "Др Драган Војводић".
Полиција је извршила увиђај.
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