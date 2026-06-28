Logo

Сударили се камион и аутомобил код Рибника, више повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 20:56

Коментари:

0
Судар камиона и аута Рибник
Фото: Srna

Више лица повријеђено је данас у судару камиона и аутомобила у мјесту Доње Заблеће код Рибника, рекао је Срни старјешина Ватрогасног друштва из Рибника Данијел Митровић.

Митровић је додао да су због овог удеса интервенисали и ватрогасци.

Он је навео да је повријеђенима прва помоћ указана у Дому здравља "Др Драган Војводић".

Полиција је извршила увиђај.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

судар

Саобраћајна несрећа

Рибник

Полиција

увиђај

Коментари (0)

Више из рубрике

Ријека Сава

Хроника

Мушкарац се утопио у Сави

7 ч

0
Језив призор: Ватра прогутала аутомобил на улазу у Бањалуку

Хроника

Језив призор: Ватра прогутала аутомобил на улазу у Бањалуку

8 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Полиција ухапсила мушкарца: Осумњичен да је напао суграђанина пред дјецом

9 ч

0
МУП Српске о полицијској акцији на Јахорини: Провјераван рад агенција за обезбјеђење лица и имовине

Хроника

МУП Српске о полицијској акцији на Јахорини: Провјераван рад агенција за обезбјеђење лица и имовине

1 д

0

  • Најновије

21

57

Новак Ђоковић на Волстриту

21

40

Трамп прави најбољи голф терен на свијету

21

29

Утопио се младић на Рамском језеру

21

23

Додик: БиХ не може да опстане ни у каквој варијанти

21

17

Турци понудили богат уговор Влаховићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима