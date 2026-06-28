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Мушкарац се утопио у Сави

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 15:54

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Ријека Сава
Фото: Pixabay/GoranH

У ријеци Сави у Орашју у суботу се утопио мушкарац, извијестила је Федерална управа цивилне заштите.

Како се наводи, у суботу, 27. јуна, Полицијска станица Орашје запримила је дојаву да је на ријеци Сави око 18.30 сати дошло до утапања мушке особе.

На интервенцију су изашли службеници ПС Орашје, Од‌јел за истраге МУП-а Посавског кантона, те техничар с дежурним тужиоцем Кантоналног тужилаштва у Орашју.

У потрагу су с пловилом били укључени и службеници Јединице специјалне полиције кантоналног МУП-а који нису успјели пронаћи несталог.

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Тагови :

утапање

Ријека Сава

Орашје

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