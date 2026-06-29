Logo

Туча у Милићима: Осумњичени ухапшен, повријеђени затражио љекарску помоћ

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 09:05

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полицијски службеници ПС Милићи, ухапсили су лице иницијала Д.С. са подручја ове општине , због постојања основе сумње да је на бензинској пумпи напао једно лице, а које се због задобијених повреда затражио љекарску помоћ.

Полицијски службеници Полицијске станице Милићи, 28.06.2026. године, ухапсили су лице иницијала Д.С. са подручја ове општине , због постојања основе сумње да је починило кривично дјело „Тјелесна повреда“ из члана 131. Кривичног законика Републике Српске.

Лице Д.С. се сумњичи да је, истог дана око 22,20 часова, на бензинској пумпи у Милићима физички напало оштећено лице усљед чега је исто задобило повреде. Оштећено лице се ради указивања љекарске помоћи јавило у Јавну здравствену установу Дом здравља „Свети Никола“ Милићи.

Извршеним алкотестирањем код лица Д.С. утврђено је присуство алкохола у организму у количини од 1,15 g/kg.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву, који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу, саопштено је из ПУ Зворник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ПУ Зворник

Туча

Милићи

хапшење

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

Рамско језеро

Хроника

Утопио се младић на Рамском језеру

13 ч

0
Судар камиона и аута Рибник

Хроника

Сударили се камион и аутомобил код Рибника, више повријеђених

14 ч

0
Ријека Сава

Хроника

Мушкарац се утопио у Сави

19 ч

0
Језив призор: Ватра прогутала аутомобил на улазу у Бањалуку

Хроника

Језив призор: Ватра прогутала аутомобил на улазу у Бањалуку

20 ч

0

  • Најновије

11

28

Стиже врхунац врућина: Температура до 40 степени, потом пљускови и невријеме

11

22

Почео састанак о обиљежавању 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу

11

20

Мајка и њен 18 дана стар син извучени из рушевина: "То ме је мотивисало да останем будна"

11

17

Мора вратити новац студентима: Денис Прцић осуђен на три године затвора

11

15

Лидл стиже на још једну локацију у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима