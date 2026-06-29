Туча у Милићима: Осумњичени ухапшен, повријеђени затражио љекарску помоћ

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници ПС Милићи, ухапсили су лице иницијала Д.С. са подручја ове општине , због постојања основе сумње да је на бензинској пумпи напао једно лице, а које се због задобијених повреда затражио љекарску помоћ.
Полицијски службеници Полицијске станице Милићи, 28.06.2026. године, ухапсили су лице иницијала Д.С. са подручја ове општине , због постојања основе сумње да је починило кривично дјело „Тјелесна повреда“ из члана 131. Кривичног законика Републике Српске.
Лице Д.С. се сумњичи да је, истог дана око 22,20 часова, на бензинској пумпи у Милићима физички напало оштећено лице усљед чега је исто задобило повреде. Оштећено лице се ради указивања љекарске помоћи јавило у Јавну здравствену установу Дом здравља „Свети Никола“ Милићи.
Извршеним алкотестирањем код лица Д.С. утврђено је присуство алкохола у организму у количини од 1,15 g/kg.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву, који је наложио достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу, саопштено је из ПУ Зворник.
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