Козарац: Од возача одузето возило због вожње под дејством алкохола

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Козарац одузели путничко моторно возило марке „Renault“ након што је контролом утврђено да управља возилом прије стицања права на управљање и под дејством алкохола.
Извршеним провјерама утврђено је да се ради о вишеструком повратнику у чињењу тежих прекршаја из области безбједности саобраћаја са дугом по основу неплаћених новчаних казни у износу од 7.650,00 КМ.
Возило је привремено одузето због бојазни да ће исти поновити прекршај, а против Е.Г. надлежном суду доставиће се захтјев за покретање прекршајног поступка, саопштено је из ПУ Приједор.
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