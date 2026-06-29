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Козарац: Од возача одузето возило због вожње под дејством алкохола

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 09:39

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Козарац: Од возача одузето возило због вожње под дејством алкохола
Фото: ATV

Полицијски службеници Полицијске станице Козарац одузели путничко моторно возило марке „Renault“ након што је контролом утврђено да управља возилом прије стицања права на управљање и под дејством алкохола.

Извршеним провјерама утврђено је да се ради о вишеструком повратнику у чињењу тежих прекршаја из области безбједности саобраћаја са дугом по основу неплаћених новчаних казни у износу од 7.650,00 КМ.

Возило је привремено одузето због бојазни да ће исти поновити прекршај, а против Е.Г. надлежном суду доставиће се захтјев за покретање прекршајног поступка, саопштено је из ПУ Приједор.

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Тагови :

Полиција

утврђено присуство алкохола

одузето возило

ПУ Приједор

Козарац

ПС Козарац

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